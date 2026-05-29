Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Idén áprilisban 5410 gyermek született, 69-cel több, mint 2025 áprilisában. A múlt hónapban 9946 fő vesztette életét, 18-cal több az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. áprilisi 4587-tel szemben 4536 fő volt. Kismértékben tehát javult a helyzet, de összességében a népességfogyasztás folyamatos Magyarországon.

Ezer lakosra 6,9 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám egyaránt 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2025 áprilisában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 5,8 fő volt, közel azonos mértékű az egy évvel korábbival. Ezer lakosra 3,9 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év áprilisában. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,28 volt.

3012 pár kötött házasságot, 474-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Idén az első 4 hónapban 43 060-an haltak meg, 2435-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 20 258 fő volt, 8,6 százalékkal kevesebb az előző évi 22 165 főnél.