Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Az előzetes adatok szerint idén áprilisában 5410 gyermek született, és 9946 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent.

Idén áprilisban 5410 gyermek született, 69-cel több, mint 2025 áprilisában. A múlt hónapban 9946 fő vesztette életét, 18-cal több az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. áprilisi 4587-tel szemben 4536 fő volt. Kismértékben tehát javult a helyzet, de összességében a népességfogyasztás folyamatos Magyarországon. 

Ezer lakosra 6,9 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám egyaránt 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2025 áprilisában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 5,8 fő volt, közel azonos mértékű az egy évvel korábbival. Ezer lakosra 3,9 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év áprilisában. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,28 volt.

3012 pár kötött házasságot, 474-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Idén az első 4 hónapban 43 060-an haltak meg, 2435-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 20 258 fő volt, 8,6 százalékkal kevesebb az előző évi 22 165 főnél.

Macskájával fogadta Magyar Pétert a belga miniszterelnök

Csütörtökön Bart De Wever belga kormányfővel, pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Három minisztere is elkísérte.

Lépett a Mediaworks: pénteken már nem jelenik meg a nyomtatott Népszava

Több mint tíz éve fennálló szerződéseit bontotta fel a Népszavának a Mediaworks, ezért a lap pénteken nem tud megjelenni nyomtatott formában. A főszerkesztő szerint ki akarják végezni őket.

Felmérték a politikusok népszerűségét: nem Magyar Péter nyert

A tiszás politikusok jóval népszerűbbek a fideszeseknél, de Magyar Péternél több miniszterének is nagyobb a támogatottsága. 

A korábbi miniszter magyarázatot is adott.

Csütörtöktől már nem ingyen dolgozik a Magyar-kormány három szóvivője. Döntött Magyar Péter.

„Átgondolatlan a polgármesteri illetmények csökkentése” – mondja a TÖOSZ elnöke

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a taxisok félreérthettek valamit

Igen feszült a hangulat a fővárosi taxisok körében, akik a BL-döntő hétvégéjére Budapest megbénítását helyezték kilátásba a hatósági árak tervezett kivezetése miatt. A Fővárosi Hivatal szerint azonban okafogyott a blokád, mert a taxisok félreértették a javaslatot: pénteken nem az árrendszer eltörléséről, hanem egy 27 százalékos áremelésről szavaz a közgyűlés.

Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos visszaélések gyanúja miatt tartott házkutatást a minisztériumban és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál is. Az akciót Tarr Zoltán miniszter is megerősítette, aki szerint iratokat és eszközöket gyűjtenek.

Megnevezte két államtitkárát a miniszter.

