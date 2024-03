Tovább macsósodik a Fidesz-frakció, egy férfi ül a pedofilbotrányba belebukott Varga Judit parlamenti székébe

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) egyhangú szavazással Farkas Örsnek adta ki a Varga Judit lemondása okán megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot – olvasható a testület honlapján. Farkas a Fidesz–KDNP közös listájának 162. helyén szerepelt. A volt igazságügyi miniszter azt követően jelentette be lemondását az országgyűlési mandátumról, hogy kiderült, ő jegyezte ellen azt a kegyelmi kérvényt, mely a pedofil bicskei intézetvezetőt mentegető K. Endrét mentesítette a jogkövetkezmények alól. Varga lett volna a Fidesz listavezetője a júniusi európai parlamenti választáson is, ám lemondásával együtt azt is közölte, ettől is visszalép.

Az Index azt írja, Farkas Örs dolgozott többek között a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-nél bérbeadási igazgatóként, az MFB Ingatlanfejlesztő Zrt.-nél ingatlanhasznosítási igazgatóként, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központnál vagyongazdálkodási igazgatóként. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál tevékenykedett a kormányzati tájékoztatásért felelős miniszteri biztosként 2020 és 2022 között, majd Miniszterelnöki Kabinetirodánál a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő helyettes államtitkár lett.