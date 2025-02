Tovább menetel a TV2 csodafegyvere, de ez is kevés

Ezért továbbra is igaz, hogy ameddig a TV2 hétvégén nem ad igazán nagyléptékű műsorokat, addig a nagy riválisnak könnyű dolga, és a pihenőnapokon kirajzolódó dominancia ezúttal is elég volt ahhoz, hogy a 18-59 évesek korcsoportjában, az átlagos napi közönségarányok harcában ők kerekedtek felül, és 16 százalékukkal lenyomták a TV2 15,3 százalékát.

Tekintve, hogy a TV2 továbbra sem jelentkezik hétvégi estéken nagyszabású produkcióval – legyen szó tehetségkutatóról vagy saját gyártású műsorról –, az RTL ezúttal is versenytárs nélkül uralhatta a szombatot és a vasárnapot. Szombaton A mi kis falunk legújabb epizódja 653 ezer nézőt vonzott, jelentősen felülmúlva az Amerikába jöttem 2. című film egy időben sugárzott vetítését, amely 276 ezres nézettséget hozott.

A nézőket továbbra is imádják a régiségvadászokat Fotó: TV2 Sajtószoba

A 18-59 éves korosztályban hasonlóan jól teljesített a műsor, az epizódok átlagosan 22,8 százalékos közönségarányt értek el. A hétfői adás itt is kategóriagyőztes lett, 381 ezer nézővel és 24 százalékos közönségaránnyal.

Még mindig igazi sikersztori a TV2-n a Kincsvadászok, a régiségkeresős műsor ezúttal is csak saját magával versenyzett a hét legjobbjának címéért. A teljes lakosság körében a Kincsvadászok epizódjai 772 ezres nézettséget hoztak átlagosan, az összességében legeredményesebb február 20-i epizód pedig 802 ezer nézőt vonzott a készülékek elé.

Hetek óta nem változtatnak a kereskedelmi csatornák a programon, így ezúttal is megmaradt a bevált menetrend. Az RTL továbbra is a Pokoli rokonok teleregény epizódjait küldte csatába, amely átlagosan 498 ezer nézőt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében, a kereskedelmi szempontból fontos korcsoportban 16,6 százalék volt a közönségarány.

