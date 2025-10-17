Tovább nőtt a miniszterelnök-jelölti vita iránti igény

Ez jelentős növekedést jelent az augusztus végi 56 százalékhoz képest, vagyis két hónap alatt 7 százalékponttal nőtt a vita iránti társadalmi igény. Eközben a vitát elutasítók aránya 23-ról 20 százalékra csökkent, tehát a nyilvános párbeszéd iránti támogatás széles körben erősödött.

A szeptember közepén indult a Hang kampány célja, hogy közel két évtized után újra sor kerüljön miniszterelnök-jelölti vitára — ismerteti a szervezet. A kezdeményezés mögött álló petíciót eddig több mint 58 ezren írták alá. Aktivisták az ország számos pontján gyűjtöttek aláírásokat és szórólapoztak, emellett online kampány is indult, amely a nyilvános vita demokratikus jelentőségére hívja fel a figyelmet – foglalja össze az ATV.

Magyar Péter a Tisza Párt országjárásának miskolci állomásán szeptember 23-án, Orbán Viktor kartonfigurája mellett.

Fotó: Facebook/Péter Magyar

A pártpreferenciák mentén továbbra is mély törésvonal húzódik, de itt is kimutatható mozgás. A Fidesz-szavazók körében az augusztusi 33 százalékról 35 százalékra nőtt azok aránya, akik vitát szeretnének. A Tisza Párt szavazóinál a támogatás 86-ról 93 százalékra nőtt, tehát közel teljes az egyetértés a vita szükségességében.

Az egyéb pártok szavazóinál 69-ről 74 százalékra emelkedett a támogatás, míg a bizonytalan szavazóknál 36-ról 53 százalékra, ami óriási, 17 százalékpontos növekedés. Ez utóbbi különösen figyelemre méltó, hiszen a bizonytalanok körében a vita igénye szinte duplájára nőtt – vagyis ez a téma hatékonyan képes megszólítani a politikailag inaktív vagy pártnélküli választókat.

Októberre a vita iránti igény szinte minden társadalmi csoportban nőtt. A legnagyobb ugrás a bizonytalan szavazóknál, a középfokú végzettségűeknél, valamint a 40–49 éves korosztályban történt. A nők körében szintén látványosan nőtt a támogatás, és a vita gondolata már a Fidesz-tábor több mint egyharmadát is elérte. Mindez azt jelzi, hogy a nyár vége óta a társadalmi nyomás erősödött annak érdekében, hogy a két vezető politikus nyíltan, élő vitában ütköztesse álláspontját.