Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor

Tovább nőtt a miniszterelnök-jelölti vita iránti igény

mfor.hu

Már a társadalom több mint 63 százaléka szeretné, ha Orbán kiállna Magyar Péterrel szemben – derül ki az a Hang számára készült legújabb közvélemény-kutatásból.

Ez jelentős növekedést jelent az augusztus végi 56 százalékhoz képest, vagyis két hónap alatt 7 százalékponttal nőtt a vita iránti társadalmi igény. Eközben a vitát elutasítók aránya 23-ról 20 százalékra csökkent, tehát a nyilvános párbeszéd iránti támogatás széles körben erősödött.

A szeptember közepén indult a Hang kampány célja, hogy közel két évtized után újra sor kerüljön miniszterelnök-jelölti vitára — ismerteti a szervezet. A kezdeményezés mögött álló petíciót eddig több mint 58 ezren írták alá. Aktivisták az ország számos pontján gyűjtöttek aláírásokat és szórólapoztak, emellett online kampány is indult, amely a nyilvános vita demokratikus jelentőségére hívja fel a figyelmet – foglalja össze az ATV.

Magyar Péter a Tisza Párt országjárásának miskolci állomásán szeptember 23-án, Orbán Viktor kartonfigurája mellett.
Magyar Péter a Tisza Párt országjárásának miskolci állomásán szeptember 23-án, Orbán Viktor kartonfigurája mellett.
Fotó: Facebook/Péter Magyar

A pártpreferenciák mentén továbbra is mély törésvonal húzódik, de itt is kimutatható mozgás. A Fidesz-szavazók körében az augusztusi 33 százalékról 35 százalékra nőtt azok aránya, akik vitát szeretnének. A Tisza Párt szavazóinál a támogatás 86-ról 93 százalékra nőtt, tehát közel teljes az egyetértés a vita szükségességében.

Az egyéb pártok szavazóinál 69-ről 74 százalékra emelkedett a támogatás, míg a bizonytalan szavazóknál 36-ról 53 százalékra, ami óriási, 17 százalékpontos növekedés. Ez utóbbi különösen figyelemre méltó, hiszen a bizonytalanok körében a vita igénye szinte duplájára nőtt – vagyis ez a téma hatékonyan képes megszólítani a politikailag inaktív vagy pártnélküli választókat.

Októberre a vita iránti igény szinte minden társadalmi csoportban nőtt. A legnagyobb ugrás a bizonytalan szavazóknál, a középfokú végzettségűeknél, valamint a 40–49 éves korosztályban történt. A nők körében szintén látványosan nőtt a támogatás, és a vita gondolata már a Fidesz-tábor több mint egyharmadát is elérte. Mindez azt jelzi, hogy a nyár vége óta a társadalmi nyomás erősödött annak érdekében, hogy a két vezető politikus nyíltan, élő vitában ütköztesse álláspontját.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Toroczkai László a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje

A Mi Hazánknak már van hivatalos miniszterelnök-jelöltje

A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje – jelentette be pénteken Budapesten Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Bevállalja Orbán Viktor?

Le kéne tartóztatni Putyint, ha belép Magyarországra?

Körbefutott a világon, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Ám beengedni az orosz államfőt még mindig komoly szabályszegés. Lattmann Tamás nemzetközi jogász is erre hívja fel a figyelmet.

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Ezt a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában mondta, ahol kitért a Budapesten sorra kerülő Trump-Putyin találkozóra is.

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

A fesztivál külföldi szervezőinek kérését a területhasználati szerződés felbontására a Fidesz képviselői elutasították, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem lehet új szerződést kötni.

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

Inkább a közösségi médiából tájékozódunk közéleti és politikai kérdésekben, és kevésbé a hagyományos médiából.

Villámkezű volt a bíróság a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzésénél

51 perc alatt ment át a bíróságon az alapítvány bejegyzési kérelme.

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Elindult a térgondoki szolgálat.

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Az ÁSZ-jelentés után sok lett az ajándék.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168