3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Egészségügy és egészségipar Koronavírus Vakcina Rogán Antal

Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

mfor.hu

Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatorna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez nem jogszerűtlen.

Az országgyűlési választásokig biztosan nem lesz jogerős ítélet abban a bírósági eljárásban, amely a vakcinainfo.gov.hu-n keresztül terjesztett kormányzati propaganda ügyében indult, 

így valószínűsíthető, hogy a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda 2026 áprilisáig ezen a speciális csatornán sem fogja leállítani a politikai hírlevelek szétküldését.

Az eljárásban már az idén tavasszal megszületett az elsőfokú ítélet: a Fővárosi Törvényszék elmarasztalta Rogánékat a jogellenes adatkezelésért, ám az ítélet ellen mind a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mind a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által képviselt felperes – egy magánszemély – fellebbezett – írja a 24.hu.

A nem jogerős döntés eltiltotta ugyan a Miniszterelnöki Kabinetirodát a politikai hírlevekkel kapcsolatos adatkezeléstől, ám,

a Kabinetirodához tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ a napokban újabb levelet küldött szét annak a több százezer állampolgárnak, akik a vírusidőszak alatt regisztráltak a járványügy számára létrehozott központi információs vonalon.

A legújabb levélben a jelenlegi kormányzati irányvonalnak megfelelően Ukrajnát támadják, és azt állítják, hogy a kijevi korrupciós botrány következménye lesz, hogy az unió adóemeléssel terheli majd a magyar lakosságot.

Senki nem adott engedélyt, hogy a vakcinainfo-s csatorna adatait erre használják fel
Senki nem adott engedélyt, hogy a vakcinainfo-s csatorna adatait erre használják fel
Fotó: DepositPhotos.com

Csakhogy a törvényszék az elsőfokú eljárásban azt állapította meg, hogy a felperes 2021 januárjában regisztrált a Covid-19 elleni vakcinára. A felperes magánszemély azért lépett be a vakcinaifo.gov.hu oldalra, mert akkoriban ez volt az oltás megszerzésének egyetlen útja. A regisztráció érdekében meg kellett adnia a személyes adatait, és két nyilatkozatot is jóvá kellett hagynia. Az elsővel hozzájárult az adatok továbbadásához a NEAK felé, a másodikkal pedig engedélyt adott a kormányzati szervnek, hogy 

további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás illetve elektronikus levél küldése céljából kezelje az adatait.

A portál információi szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda alperesként az eljárásban is éppen ezzel érvelt, azt állítva, hogy megkapta a hozzájárulást a tájékoztatók kiküldéséhez, és álláspontja szerint a felperes nem is kérheti, hogy tiltsák el a Kabinetirodát az adatkezeléstől, helyette töröltetnie kellett volna magát az oldal adatbázisából.

A Kabinetiroda a lap megkeresésére azt írta: a korábbi, nem jogerős bírósági ítélet egyetlen konkrét esetről szól, nem pedig a kormányzati hírlevélről általában. Mindebből az következik, hogy senki nem csodálkozhat, ha újabb levél jön a Covid-csatornáról. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelölteit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

Közvetlenül az európai uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Folytatódik a politikai vita a budapesti közkerékpár-rendszer, a Bubi körül. Vitézy Dávid szerint a főpolgármester olyan részleteket hozott nyilvánosságra, amit nem kellett volna.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

A saját pénzüket teszik Magyar Péter győzelmére sokan.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168