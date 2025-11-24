Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

Az országgyűlési választásokig biztosan nem lesz jogerős ítélet abban a bírósági eljárásban, amely a vakcinainfo.gov.hu-n keresztül terjesztett kormányzati propaganda ügyében indult,

így valószínűsíthető, hogy a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda 2026 áprilisáig ezen a speciális csatornán sem fogja leállítani a politikai hírlevelek szétküldését.

Az eljárásban már az idén tavasszal megszületett az elsőfokú ítélet: a Fővárosi Törvényszék elmarasztalta Rogánékat a jogellenes adatkezelésért, ám az ítélet ellen mind a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mind a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által képviselt felperes – egy magánszemély – fellebbezett – írja a 24.hu.

A nem jogerős döntés eltiltotta ugyan a Miniszterelnöki Kabinetirodát a politikai hírlevekkel kapcsolatos adatkezeléstől, ám,

a Kabinetirodához tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ a napokban újabb levelet küldött szét annak a több százezer állampolgárnak, akik a vírusidőszak alatt regisztráltak a járványügy számára létrehozott központi információs vonalon.

A legújabb levélben a jelenlegi kormányzati irányvonalnak megfelelően Ukrajnát támadják, és azt állítják, hogy a kijevi korrupciós botrány következménye lesz, hogy az unió adóemeléssel terheli majd a magyar lakosságot.

Senki nem adott engedélyt, hogy a vakcinainfo-s csatorna adatait erre használják fel

Fotó: DepositPhotos.com

Csakhogy a törvényszék az elsőfokú eljárásban azt állapította meg, hogy a felperes 2021 januárjában regisztrált a Covid-19 elleni vakcinára. A felperes magánszemély azért lépett be a vakcinaifo.gov.hu oldalra, mert akkoriban ez volt az oltás megszerzésének egyetlen útja. A regisztráció érdekében meg kellett adnia a személyes adatait, és két nyilatkozatot is jóvá kellett hagynia. Az elsővel hozzájárult az adatok továbbadásához a NEAK felé, a másodikkal pedig engedélyt adott a kormányzati szervnek, hogy

további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás illetve elektronikus levél küldése céljából kezelje az adatait.

A portál információi szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda alperesként az eljárásban is éppen ezzel érvelt, azt állítva, hogy megkapta a hozzájárulást a tájékoztatók kiküldéséhez, és álláspontja szerint a felperes nem is kérheti, hogy tiltsák el a Kabinetirodát az adatkezeléstől, helyette töröltetnie kellett volna magát az oldal adatbázisából.

A Kabinetiroda a lap megkeresésére azt írta: a korábbi, nem jogerős bírósági ítélet egyetlen konkrét esetről szól, nem pedig a kormányzati hírlevélről általában. Mindebből az következik, hogy senki nem csodálkozhat, ha újabb levél jön a Covid-csatornáról.