Tovább sorvad a DK, újabb független polgármestere lett Budapestnek

Trippon Norbert, Újpest polgármestere függetlenként folytatja tovább, kilép a Demokratikus Koalícióból. Erről a politikus a Facebook-oldalán posztolt.

Bár konkrétan a DK nevét nem írja le, úgy fogalmaz: „Elbúcsúztam a pártomtól és a jövőben független, Újpest párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat.” Azt is írja, hogy a döntést a napokban hozta meg, de már régóta érett benne, az újpesti közügyeket eddig is pártpolitika mentesen végezte.

Trippon Norbert nem az egyetlen, aki a választási vereség után hagyja ott a pártot. Nemrég Kiss László óbudai polgármester lépett ki a DK-ból. Ő azt írta, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintette, ezért a választáson nemcsak szavazatával támogatta a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kérte – számol be róla a Telex.

A DK a választáson a negyedik helyen futott be. Pártlistájuk ugyan elérte az egy százalékot, de egyetlen egyéni mandátumot sem szereztek. A választás estéjén az eredmények ismeretében az elnökség benyújtotta lemondását, maga Dobrev Klára pártelnök is így tett, aki nagyjából egy éve vette át a vezetőséget volt férjétől, a közéletből távozott Gyurcsány Ferenctől.

Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban

Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban

Már 22 állammal van tapasztalatuk.

Május 13-án véget ér a veszélyhelyzet? De mi marad utána?

Május 13-án véget ér a veszélyhelyzet? De mi marad utána?

Legalább 160 veszélyhelyzeti rendelet van érvényben.

Bíróságra megy az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

Bíróságra megy az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

A képregényben többször feltűnt a pénzintézet.

Simor András

Simor András: az MNB alelnökének zsarolása miatt távoztam a bécsi Erste felügyelőbizottságából

Az eset 2023 decemberében történt, az MNB 2007-2013 közötti elnöke most tárta fel az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában.

Medián: ha újabb választás lenne, még nagyobb győzelmet aratna a Tisza Párt

Medián: ha újabb választás lenne, még nagyobb győzelmet aratna a Tisza Párt

Nőtt az előny a választások után.

Magyar Péterék fontos üzenetet kaptak: közeleg a Magyarország ellen indított eljárás vége?

Magyar Péterék fontos üzenetet kaptak: közeleg a Magyarország ellen indított eljárás vége?

Manfred Weber szólalt meg az ügyben.

Kontroll: Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

Kontroll: Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

Néhány napon belül leszerel.

Ruff Bálint a vagyonvisszaszerzéssel és az ügynökaktákkal kezdi a munkát

A leendő miniszter interjút adott.

Újabb választás előtti állami nagybevásárlásra bukkantunk

Még az április 12-i voksolás előtt írt ki az Országos Rendőr-főkapitányság nagyértékű tendert a határellenőrzést támogató gépjárműpark fejlesztésére, a nyerteseket pedig épp a választások utáni napon tettek közzé.

Megvan, kit ültet Magyar Péter Gulyás Gergely helyére

Elemzőből miniszter.

