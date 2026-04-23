Tovább sorvad a DK, újabb független polgármestere lett Budapestnek

Bár konkrétan a DK nevét nem írja le, úgy fogalmaz: „Elbúcsúztam a pártomtól és a jövőben független, Újpest párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat.” Azt is írja, hogy a döntést a napokban hozta meg, de már régóta érett benne, az újpesti közügyeket eddig is pártpolitika mentesen végezte.

Trippon Norbert nem az egyetlen, aki a választási vereség után hagyja ott a pártot. Nemrég Kiss László óbudai polgármester lépett ki a DK-ból. Ő azt írta, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintette, ezért a választáson nemcsak szavazatával támogatta a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kérte – számol be róla a Telex.

A DK a választáson a negyedik helyen futott be. Pártlistájuk ugyan elérte az egy százalékot, de egyetlen egyéni mandátumot sem szereztek. A választás estéjén az eredmények ismeretében az elnökség benyújtotta lemondását, maga Dobrev Klára pártelnök is így tett, aki nagyjából egy éve vette át a vezetőséget volt férjétől, a közéletből távozott Gyurcsány Ferenctől.