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Tovább száradhat a Velencei-tó a következő napokban

mfor.hu

A párolgás miatt tovább csökkenhet a Velencei-tó vízszintje a következő néhány napban, akár új negatív csúcsot beállítva. A Balaton is apad.

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig, a hőmérséklet várhatóan kedden tetőzik Magyarországon. A Balaton, és különösen a Velencei-tó azonban már most érezhető mértékben apad – számolt be az RTL Híradó

A Balaton vízszintje egy nap alatt egy centiméterrel, a Velencei-tóé két centiméterrel csökkent. A Velencei-tó vízállása már a héten történelmi mélypontra süllyedt: az agárdi vízmércén hivatalosan 52 centimétert mértek, ami alacsonyabb a 2022-es negatív rekordnál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a jelenlegi rekord várhatóan nem marad sokáig érvényben, mert a következő napokban, hetekben a párolgás miatt tovább csökkenhet a vízszint.

A sekély tavak különösen sérülékenyek a hőhullámok során: vízháztartásuk rendkívül gyorsan reagál a magas hőmérsékletre és az intenzív párolgásra. A következő napokban tovább gyorsulhat a vízveszteség, nagyobb csapadék szerdán, illetve csütörtökön érheti el Magyarországot.

 

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