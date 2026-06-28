Tovább száradhat a Velencei-tó a következő napokban

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig, a hőmérséklet várhatóan kedden tetőzik Magyarországon. A Balaton, és különösen a Velencei-tó azonban már most érezhető mértékben apad – számolt be az RTL Híradó.

A Balaton vízszintje egy nap alatt egy centiméterrel, a Velencei-tóé két centiméterrel csökkent. A Velencei-tó vízállása már a héten történelmi mélypontra süllyedt: az agárdi vízmércén hivatalosan 52 centimétert mértek, ami alacsonyabb a 2022-es negatív rekordnál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a jelenlegi rekord várhatóan nem marad sokáig érvényben, mert a következő napokban, hetekben a párolgás miatt tovább csökkenhet a vízszint.

A sekély tavak különösen sérülékenyek a hőhullámok során: vízháztartásuk rendkívül gyorsan reagál a magas hőmérsékletre és az intenzív párolgásra. A következő napokban tovább gyorsulhat a vízveszteség, nagyobb csapadék szerdán, illetve csütörtökön érheti el Magyarországot.