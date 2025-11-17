További információk szivárogtak ki a Tisza-jelöltekről

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Rost Andrea operaénekes, valamint Bóna Szabolcs agrármérnök is a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei közt lehet – a 24.hu értesülései szerint. A portál úgy tudja:

Ruszin-Szendi a Hajdú-Bihar vármegyei 5. számú választókerületében,

Rost Andrea a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületében,

Bóna Szabolcs pedig a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3. számú egyéni választókerületében állhat rajthoz.

A cikk kiemelte, azzal, hogy Ruszin-Szendi Hajdúszoboszlón indulhat, a fideszes Bodó Sándor lehet az ellenfele, aki 2010 óta mindig megnyerte ezt a választókerületet. Rost Andrea vetélytársa a fideszes Kállai Mária lehetne, aki az előző két választást megnyerte a Szolnok központú választókerületben. Bóna Szabolcs viszont szinte biztosan a fideszes Gyopáros Alpárral küzdhet meg az ország egyik legfideszesebb – Csorna központú – választókerületében; Gyopáros 2006 óta folyamatosan tudott nyerni a megyében.