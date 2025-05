Továbbra is félelmetes névsorban látható Orbán Viktor neve

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Az RSF ötévente közzéteszi azoknak a vezetőknek a listáját is, akiket a sajtószabadság ragadozóinak tart. A legutóbbi, 37 fős gyűjtésbe Orbán Viktort is beválasztották 2021-ben, aki egyedüli európai politikusként olyan diktátorokkal került egy társaságba, mint a szaúd-arábiai koronaherceg, a szíriai vezető, a kínai vagy a belorusz elnök, akik drasztikus eszközökkel lehetetlenítik el a független sajtó működését.

Míg tavaly a 67. helyen végeztünk (62.98 ponttal), 2025-ben egy helyet csúsztunk vissza, és 62.82 ponttal a 68. helyen állunk. Az EU-ból egyedül Görögország ért el nálunk rosszabb helyezést. A visegrádi négyek közül mindenki beelőzött minket: a csehek 83,96 ponttal a 10-ek, a lengyelek 74,79-cel a 31-ek, a szlovákok 71,93-mal a 38-ak; de elhúzott mellettünk Románia és Uruguay is.

A jelentés szerint bár az RSF sajtószabadság-indexének eredményei az elmúlt tíz évben egyre romló tendenciát jeleztek, a mutató 23 éves történetében most először jutottunk el oda, hogy a világ országainak több mint felében „nehéz” vagy „nagyon súlyos” a helyzet az újságírók számára, és csak kevesebb mint negyedében „kielégítő”.

Történelmi mélyponton van a Riporterek Határok Nélkül (Reporters Sans Frontières – RSF) sajtószabadság-indexének gazdasági mutatója. A szervezet által vizsgált 180 ország közül 160-ban a médiumok „nehézségek árán” vagy „egyáltalán nem” érik el a pénzügyi stabilitást; és közel 60 országban zártak be gazdasági nehézségek miatt hírügynökségeket – vette észre a WMN .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!