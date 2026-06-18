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Közélet A költségvetés helyzete Budapest Fővárosi Önkormányzat Kiss Ambrus

Továbbra is küzd Budapest azért, hogy egyenesbe jöjjön

Sipos Ildikó
Sipos Ildikó

49 milliárd forintos hiányt mutat a fővárosi önkormányzat számlája.

Elmaradt inkasszó, a budapesti költségvetés rendezése, és a reklámhordozók gyors eltávolításának kérdése is szerepelt azon a háttérbeszélgetésen, amelyet csütörtökön tartott Budapest főigazgatója.

Június 26-án, pénteken ülésezik a fővárosi közgyűlés, kedden-szerdán lesznek a bizottsági ülések, a napirendet ezen a héten pénteken teszik hivatalosan is közzé – mondta Kiss Ambrus.

Budapest főigazgatója közölte, a fővárosi közgyűlésnek több kiemelt ügyet kell megtárgyalnia. Az egyik ilyen a költségvetés helyzete. Változás nem történt, az inkasszót nem érvényesítette a kormány. Kiss Ambrus emlékeztetett: a kabinet múlt szerdán döntött úgy, hogy meghosszabbítja a szolidaritási hozzájárulás második részösszegének befizetésére korábban adott haladékot október 15-ig. A jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, az október 15-i határidő lényegében már a haladék halasztását jelenti. Kiss Ambrus szerint a kormány döntése nem oldotta meg a problémát, de arra lehetőséget adott arra, hogy folytassák az egyeztetéseket.

Kérdésre válaszolva az is közölte, hogy jelenleg mínusz 49 és fél milliárd forint van Budapest számláján.

Kiss Ambrus kitért arra, hogy tavaly a fővárosi közgyűlés a Tisza frakció javaslatára elfogadta, hogy 2026. június 30-ig felülvizsgálják a költségvetést, és beterjesztik a büdzsé módosítását. Az Mfor kérdésére, hogy ez mikor fog megtörténni, a főigazgató azt mondta: ez az attól függ, hogy mikor tudnak megállapodni a kormánnyal. A kormány szeptemberre ígérte országos szinten a költségvetés teljes felülvizsgálatát, ettől fügően nyílik meg Budapest tárgyalási pozíciója is – fejltette ki.

A fővárosi közgyűlés a leendő új főkapitányt is meghallgatja június 26-án, a képviselők szavaznak is a személyéről, voksuk a kinevezés tudomásulvételét jelenteni. (Pósfai Gábor belügyminiszter június 2-ai hatállyal felmentette Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetőjét, és Baricska Norbert rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével június 3-i hatállyal.)

Kiss Ambrus szerint az idei büdzsé módosítása attól függ, hogy mikor tudnak megállapodni a kormánnyal
Kiss Ambrus szerint az idei büdzsé módosítása attól függ, hogy mikor tudnak megállapodni a kormánnyal
Fotó: Klasszis Média / Izsó Márton

A reklámeszközök kihelyezéséről szóló tilalomról június 26-án zárószavazás lesz – az erről szóló törvényt a parlament már elfogadta.

A városvezetés azt javasolja, hogy a már kint lévő reklámhordozó esetében is legyen korlátozás. Most 955 hirdetőoszlop van, ez az ötödére csökkenne a terveik szerint. Csaknem 8400 óriásplakátot eltávolítanák. A tetőreklámok esetében csak azok maradhatnának, amelyek nem lecserélhetőek, és maradásuk leginkább várostörténeti okokkal indokolható. A reklámhálók esetében teljes egészében tiltást rendelnének el. Kiss Ambrus szerint az egy álvita, hogy ezekből a reklámbevételekből újítanak fel a társasházak, most egy ilyen ingatlan van regisztrálva, és ez az ott lévő háló 15 éve kint van.

A háttérbeszélgetésen arról is szó esett, hogy a budapesti taxis szervezetek egységesen 18 százalékos tarifaemelést szeretnének. Erről is tárgyalhatnak jövő pénteken. A taxisok javaslata szerint lenne egy 800 forintos kényelmi díj is az előrendelések esetében. Jövő csütörtökre hívtak szakértőket, egyeztetnek és ezt követően döntenek. 

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