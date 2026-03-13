Továbbra sem fizet Héder Barna, a cégét is kirámolta

Héder Barna egykori műsorvezető továbbra sem fizette ki azokat a munkavállalókat, akik a 2021-ben és 2024-ben megrendezett olimpiai vívóversenyek forgatásán dolgoztak neki, anak ellenére, hogy a NOB leánycége átutalta a munkáért járó összeget Héder Sportos Aramis Média Zrt. nevű cégének számlájára - írja a Nemzet Sport.

Mi több, Héder e cégét is kiüresítette, több nagy értékű ingatlanát pedig átruházta, eladta, illetve meghirdette eladásra. Az eladásokból bőven futotta volna a munkavállalóknak járó összeg kifizetésére, ez azonban nem történt meg annak ellenére sem, hogy a volt műsorvezető tavaly októberre tett ígéretet a tartozások kiegyenlítésére.