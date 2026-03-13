1p

Továbbra sem fizet Héder Barna, a cégét is kirámolta

mfor.hu

Lett volna miből, mégsem fizetett.

Héder Barna egykori műsorvezető továbbra sem fizette ki azokat a munkavállalókat, akik a 2021-ben és 2024-ben megrendezett olimpiai vívóversenyek forgatásán dolgoztak neki, anak ellenére, hogy a NOB leánycége átutalta a munkáért járó összeget Héder Sportos Aramis Média Zrt. nevű cégének számlájára  - írja a Nemzet Sport.

Mi több, Héder e cégét is kiüresítette, több nagy értékű ingatlanát pedig átruházta, eladta, illetve meghirdette eladásra. Az eladásokból bőven futotta volna a munkavállalóknak járó összeg kifizetésére, ez azonban nem történt meg annak ellenére sem, hogy a volt műsorvezető tavaly októberre tett ígéretet a tartozások kiegyenlítésére.

Gulyás Gergely: „A mi célunk, hogy a valósággal konfrontálódjon Zelenszkij”

Csütörtök délelőtt 10 órakor tarották a szokásos Kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel. 

IDEA Intézet: még erősebb lett a Tisza Párt, biztosan vezet

IDEA Intézet: még erősebb lett a Tisza Párt, biztosan vezet

Március elején Magyar Péter pártjának mintegy 700 ezer emberrel volt több támogatója, mint a Fidesz-KDNP-nek.

Belehúzott a Fidesz, de még mindig meggyőző előnyben a Tisza Párt a 21 Kutatóintézet szerint

Belehúzott a Fidesz, de még mindig meggyőző előnyben a Tisza Párt a 21 Kutatóintézet szerint

A választási részvételüket biztosra mondók körében csökkent a Fidesz-KDNP hátránya, de a 21 Kutatóközpont felmérése alapján még mindig jelentős a Tisza Párt előnye. A kutatás a 24.hu megbízásából készült, és eredménye alapján az intézet úgy kalkulál: a Tisza a 199 parlamenti mandátum közül 115-öt megszerezne egy most vasárnapi választáson.

Szabó Zsófi vadonatúj cége végelszámolás alá került

A politikai műsorvezetővé avanzsált influenszer tavaly októberben bejegyzett vállalkozása még az egy évet sem érte meg.

Választás 2026: fontos határidő jár le hamarosan

Választás 2026: fontos határidő jár le hamarosan

Már csak egy hétig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg mintegy 476 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – derült ki a Nemzeti Választási Iroda szerdai adataiból.

Republikon: Magyar Péter sikeresebben szólítja meg a bizonytalan választókat

Republikon: Magyar Péter sikeresebben szólítja meg a bizonytalan választókat

A gazdasági problémák jobban aggasztják a bizonytalanokat, mint a háború – derül ki a Republikon kutatásából. 

Megint nem bírt el a TV2 celebjeivel, de életjelet adott az RTL

Így alakultak a 10. hét nézettségi adatai.

Az ukrán pénzszállítókra alkalmazandó törvényt fogadtak el

Az ukrán pénzszállítókra alkalmazandó törvényt fogadtak el

Hatvan nap alatt, titkos információgyűjtéssel vizsgálja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyét a parlament által kedd délután megszavazott törvény szerint.

Szoboszlai Dominik nem akármilyen szintet ért el

Szoboszlai Dominik nem akármilyen szintet ért el

Elit körbe került be játékosérték szempontjából.

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Külön felhatalmazást kaphat a NAV.

