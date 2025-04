A Transparency ismét feljelentést tesz az MNB-alapítványok ügyében

Az alapítványok vagyonának ingatlanberuházásokba és magántőkealapokba történt befektetésekben megnyilvánuló, tetemes vagyonvesztéssel járó felhasználása – melyet az ÁSZ is meglepő részletességgel tárt fel a jelentéseiben – pedig hűtlen kezelés gyanúját kelti.

Álláspontunk szerint ezen felül az alapítványoknak juttatott közpénz egyszersmind a sikkasztás bűntettét is megvalósíthatta. A törvénysértő vagyonrendelésről döntést hozó, illetve azt jóváhagyó egy vagy több személy ugyanis a rábízott (jegybanki) közpénzzel a sajátjaként rendelkezett.

Most, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentései közzétételének folyományaként – hűtlen kezelés gyanújával – nyomozás indult, újból feljelentést tesz a szervezet bízva abban, hogy az illetékes hatóságok ezúttal felelősen döntenek.

Az MNB korábbi elnökének, Matolcsy Györgynek több kérdésre is válaszolnia kell Fotó: MTI/Soós Lajos

Ráadásul sikkasztás gyanúját is felveti, hogy 2014-ben 260 milliárd forintot kaptak a Magyar Nemzeti Bank vagyonából. A független szakmai szervezet közleményében úgy véli, bűncselekmény gyanúja merülhet fel már amiatt is, hogy a jegybank a nemzeti vagyon egy részének kezelését az alapítványokra bízta.

