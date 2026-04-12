Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Trump kutatója szerint a Fidesznek kedvez a magas részvétel

A McLaughlin & Associates szerint azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, nagyobb a Fidesz tartaléka.

A McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka – írta vasárnap az Index a Patrióta YouTube csatornán, a cég vezetőjével John McLaughlinnel megjelent interjúra hivatkozva.

A Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után a csatornának azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek, a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll – idézte fel a hírportál.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben – tették hozzá.

Nem meglepő, hogy Trump kutatója kit láttat győztesnek
Nem meglepő, hogy Trump kutatója kit láttat győztesnek
Fotó: Klasszis Média

Azt írták: a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését.

Egy nappal a választások előtt – folytatták – megszólalt John McLaughlin, akit a Patrióta az országgyűlési választások lehetséges kimeneteléről kérdezett. Elmondta, hogy a felmérésük alapján úgy tűnik, a Fidesz megnyerheti a választásokat, azonban a szimpatizánsainak nem szabad otthon maradniuk.

A lap azt közölte: az intézet a kutatást J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása idején készítette, ami a választópolgárokban lelkesedést váltott ki. McLaughlin szerint ekkor a megkérdezettek 52 százaléka volt negatív véleménnyel a Tisza Párt elnökéről, míg 12 százalékponttal kevesebben adtak pozitív választ. A kutató úgy véli, a kormánypártot segítették a Magyar Péter pártjának háza tájáról kiszivárgott energetikai tervek és a Török Áramlat szerbiai szakaszán történt incidens is.

McLaughin az interjúban elmondta: amennyiben a Fidesz szimpatizánsai április 12-én nem maradnak otthon, akkor kormánypárti győzelem lesz a vége. Hárompárti parlamentre számít a Tisza Párttal és a Mi Hazánkkal kiegészülve, azonban Orbán Viktor pártjának nem lesz kétharmados, alkotmányozó többsége – ismertették.

Más véleményen van a Forrás Társadalomkutató Intézet által alkalmazott modell, amelyet ebben a cikkben olvashat el:

Lázár János polgárháborúval riogat

Lázár János polgárháborúval riogat

Az építési és közlekedési miniszter szerint ezt okozhatja, ha veszít a Tisza Párt.

Kiderült, mikortól áramlanak majd a választási eredmények

Várhatóan este 8-tól közli az adatokat a Nemzeti Választási Iroda.

Hihetetlenül magas a részvételi arány már 11 órakor is

Közel 15 százalékponttal magasabb az arány, mint a legutóbbi országgyűlési választásokon.

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Nagy Fidesz-vereség esetén.

