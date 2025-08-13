2p
Tudja, miért tűnik el a süllyesztőben évi 16 milliárd forint Magyarországon?

mfor.hu

A hamisítás ekkora kiesést okoz.

Csak Magyarországon évente közel 16 milliárd forintos bevételkiesést és több mint 270 munkahely megszűnését okozza az élelmiszer- és italhamisítás, európai uniós szinten pedig évente 2289 millió euró veszteség éri a gazdaságot és közel 5700 munkahely szűnik meg a jelenség következtében – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A hamisítványok jelentős gazdasági hatással járnak
Fotó: Depositphotos

Az Europol 2025-ös, a súlyos és szervezett bűnözés veszélyéről készülő felmérése szerint az e-kereskedelem növekedése új lehetőségeket nyitott a hamisított élelmiszerek forgalmazására, ami egyre nehezebbé teszi a fogyasztók számára a valódi termékek azonosítását. A bűnözők manipulálják az élelmiszerek címkéit, csomagolását és a gyártási folyamatokat is módosítják. A helyi bűnüldözési műveletek is rávilágítottak a probléma nagyságára.

Közölték: a boroktól a hagyományos élelmiszerekig használt földrajzi árujelzők (GI, geographical indications) segítenek a fogyasztóknak abban, hogy megbízható, minőségi termékeket válasszanak, a termelőknek pedig abban, hogy eredetükre építve hatékonyabban értékesítsék termékeiket. Itthon ilyen termék a tokaji bor, a kalocsai paprika, vagy a gyulai kolbász is. Az EU-ban jelenleg több mint 3600 termék rendelkezik földrajzi árujelzővel. A bor az EU GI-termékek teljes fogyasztásának 54 százalékát teszi ki, ami miatt különösen veszélyeztetett a hamisítással szemben. A hamisítás által súlyosan érintett termékek közé tartozik még az olívaolaj, a sör, a hús, a sajt és a tejtermékek.

