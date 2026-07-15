Tudni vélik, ki lesz Gulyás Gergely utódja

Rendkívüli frakcióülést hívtak össze jövő hét kedd délutánra a Fidesznél, a képviselők pedig biztosra veszik, hogy a fő napirendi pont a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása lesz, miután e hét hétfőn lemondott Gulyás Gergely.

Az utódlási kérdésben a 24.hu értesülése szerint

Bóka János tűnik a legesélyesebb jelöltnek, akit Orbán Viktor és a frakció jelentős része is támogat.

Bóka egy ciklussal a háta mögött nem esik a 12 éves mandátumkorlátozás alá, emellett volt uniós ügyekért felelős miniszterként már szerzett parlamenti és kormányzati tapasztalatokat is.

Bóka János lehet az új Gulyás Gergely

Fotó: Fotó: MTI/Soós Lajos

Havasi Bertalan kommunikációs igazgató korábban jelezte, a döntéssel megvárják, hogy Orbán Viktor hazaérjen az Egyesült Államokból, ahol a futball-világbajnokság utolsó mérkőzéseit tekinti meg. A vb-döntőt vasárnap este játsszák.

Bár eredetileg a jövő csütörtöki elnökségi ülésen került volna napirendre a téma, információk szerint a kialakult helyzet miatt már kedd délelőtt is megtárgyalhatják az utódlás kérdését.

Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy az Alaptörvény-módosítás nyomán előálló közjogi korlátok miatt lemond a posztjáról. Több lehetséges utód neve is felmerült, Bóka mellett Balla Györgyöt emlegették – aki szintén nem lenne választható –, valamint Szűcs Gábort.