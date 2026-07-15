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Közélet Bóka János Gulyás Gergely Fidesz

Tudni vélik, ki lesz Gulyás Gergely utódja

mfor.hu

Állítólag Bóka János, a volt uniós ügyekért felelős miniszter a legesélyesebb jelölt, akit a pártelnök, Orbán Viktor is támogat.

Rendkívüli frakcióülést hívtak össze jövő hét kedd délutánra a Fidesznél, a képviselők pedig biztosra veszik, hogy a fő napirendi pont a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása lesz, miután e hét hétfőn lemondott Gulyás Gergely.

Az utódlási kérdésben a 24.hu értesülése szerint 

Bóka János tűnik a legesélyesebb jelöltnek, akit Orbán Viktor és a frakció jelentős része is támogat.

Bóka egy ciklussal a háta mögött nem esik a 12 éves mandátumkorlátozás alá, emellett volt uniós ügyekért felelős miniszterként már szerzett parlamenti és kormányzati tapasztalatokat is.

Bóka János lehet az új Gulyás Gergely
Bóka János lehet az új Gulyás Gergely
Fotó: Fotó: MTI/Soós Lajos

Havasi Bertalan kommunikációs igazgató korábban jelezte, a döntéssel megvárják, hogy Orbán Viktor hazaérjen az Egyesült Államokból, ahol a futball-világbajnokság utolsó mérkőzéseit tekinti meg. A vb-döntőt vasárnap este játsszák.

Bár eredetileg a jövő csütörtöki elnökségi ülésen került volna napirendre a téma, információk szerint a kialakult helyzet miatt már kedd délelőtt is megtárgyalhatják az utódlás kérdését.

Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy az Alaptörvény-módosítás nyomán előálló közjogi korlátok miatt lemond a posztjáról. Több lehetséges utód neve is felmerült, Bóka mellett Balla Györgyöt emlegették – aki szintén nem lenne választható –, valamint Szűcs Gábort.

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