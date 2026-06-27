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Túl forrók a sínek, korlátozást vezet be a MÁV

mfor.hu

Alapkésések jöhetnek létre.

Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől tizenhárom vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon – közölte a MÁV-csoport az MTI-vel.

Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a hétvégétől kezdődően több napra előre jelzett harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra.

Az elmúlt öt nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra – írták.

A forróság túl sok?
A forróság túl sok?
Fotó: Depositphotos

Ezért a társaság a utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően – jellemzően óránkénti 20 kilométerre – korlátozta a megengedett maximális sebességet; a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon.

A jelenlegi sebességkorlátozásokban a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Kaposvár-Fonyód, a Budapest-Pécs, a Vác-Balassagyarmat, az Aszód-Vácrátót, a Galgamácsa-Balassagyarmat, a Budapest-Hatvan-Sátoraljaújhely, a Vámosgyörk-Gyöngyös, a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony, a Debrecen-Mátészalka, a Nyíregyháza-Nyírbátor-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tiborszállás vasútvonalak érintettek.

A tájékoztatás szerint a budapesti HÉV-hálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.

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