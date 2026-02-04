1p
Közélet Média Online világ, internetes média

Tulajdonosváltás az egyik internetes portálnál

mfor.hu

Máshoz került az Azonnali. 

Bő másfél éve nem volt látható a Gerényi Gábor és egykoron Ungár Péter nevével fémjelzett lap archívuma, de a Media1 többszöri érdeklődése után végül újra elérhetővé váltak a régi tartalmak.

Érdekesség, hogy az Azonnali.hu internetes portál a Hont András nevével fémjelzett Öt-kontent Kft.-hez került át. 

Hont András megerősítette a lapnak, hogy átvette a domént. Azt mondta, a portál egy magánszemélytől került a cégéhez, néhány százezer forintot fizetett érte, és szeretné megmenteni a lap archívumát.

De nincs olyan terve, hogy új tartalmakat is közzétennének az oldalon, de a Gemist stábjának felajánlja, hogy feltehetnek tartalmakat. (A Gemistet az Azonnali egy korábbi főszerkesztője, Bukovics Martin alapította.)

Hont azt mondta, szeretné, ha más bezárt médiumok archívumát is meg lehetne menteni, mivel értékes tartalmak vesznek el. Van több más lap archívumának megmentésére is egy elképzelése. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megvan Magyar Péter évértékelőjének időpontja is

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán jelentette be. 

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Elutasították a felülvizsgálati indítványt.

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

A köztársasági elnök határozatban döntött.

Jön az energiaszektor különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

Jön az energiaszektor egyszeri különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

A kedd este megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a januári rezsistop részleteiről döntő rendeletet, amelyet a miniszterelnök jegyez.

Bejött a TV2-nek Stohl András szerelmi élete

Felemásan alakultak az 5. hét nézettségi számai.

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A független Pintér Bence szerint erre a városi cég korrupciójának megállítása miatt lenne szükség.

A DK sokaknak elvenné a szavazati jogát – rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek

A DK sokaknak elvenné a szavazati jogát – rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek

A Demokratikus Koalíció rendkívüli ülést kezdeményez az Országgyűlésben a határon túliak szavazati jogának ügyében – jelentette be Rónai Sándor, a DK országgyűlési képviselője.

Halmozza a díjakat Karácsony Gergely: Rómában is kitüntették a Pride miatt

Rómában és Stockholmban is kitüntették a főpolgármestert a bátorságáért.

Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

Megjelent a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására vonatkozó NVI-utasítás.

Orbán Viktor készül valamire: február 14-én lesz a nagy nap

Orbán Viktor készül valamire: február 14-én lesz a nagy nap

Fontos bejelentések várhatók másfél hét múlva. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168