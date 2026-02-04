Tulajdonosváltás az egyik internetes portálnál

Bő másfél éve nem volt látható a Gerényi Gábor és egykoron Ungár Péter nevével fémjelzett lap archívuma, de a Media1 többszöri érdeklődése után végül újra elérhetővé váltak a régi tartalmak.

Érdekesség, hogy az Azonnali.hu internetes portál a Hont András nevével fémjelzett Öt-kontent Kft.-hez került át.

Hont András megerősítette a lapnak, hogy átvette a domént. Azt mondta, a portál egy magánszemélytől került a cégéhez, néhány százezer forintot fizetett érte, és szeretné megmenteni a lap archívumát.

De nincs olyan terve, hogy új tartalmakat is közzétennének az oldalon, de a Gemist stábjának felajánlja, hogy feltehetnek tartalmakat. (A Gemistet az Azonnali egy korábbi főszerkesztője, Bukovics Martin alapította.)

Hont azt mondta, szeretné, ha más bezárt médiumok archívumát is meg lehetne menteni, mivel értékes tartalmak vesznek el. Van több más lap archívumának megmentésére is egy elképzelése.