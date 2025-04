Miskolc is megmozdult

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Emellett a tüntetésen bemutatták azt a frissen indított petíciót is, amely a „faluprogram” néven futó kezdeményezés ellen irányul. A miskolci aPont szerint ez a program nem jelent valós segítséget a kistelepüléseknek, hanem az intézményesített szavazatvásárlás egy újabb formája, amely a valódi fejlesztések és rendszerszintű megoldások helyett rövid távú kampánycélokat szolgál.

A tüntetésen felszólalt Sikoparija Lujza, az aHang Borsod-Abaúj-Zemplén megyei koordinátora, aki elmondta, a passzív kesergés helyett itt az idő az aktív cselekedetnek. Kiemelte azt is, hogy ha a gyermeknek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga alapvető jogok ütközése esetén – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz, akkor szerinte ez esetben az egész kormányzat működése alkotmányellenes.

Miskolcon is utcára vonultak a gyülekezési törvény megváltoztatása ellen Fotó: aHang

Az esemény célja a gyülekezési jog melletti kiállás volt, és a most bevezetett szigorítások elleni tiltakozás. Mint elhangzott, a hatalom szorult helyzetében elkezdte visszanyesni a gyülekezési jog szabályait, hogy tetszése szerint korlátozhassa, és szigorúan büntethesse a számára kellemetlen tüntetéseket.

