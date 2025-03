Tüntetést jelentett be Hadházy Ákos: „Most kell lépni!”

A képviselő arról is írt, hogy az Alaptörvény módosítása és a „putyini nagytakarító törvények” csak ezután következnek, és szerinte ezeket sem szabad hagyni: „Ha engednénk, végérvényesen átlépnénk a valódi önkényuralomba, ahonnan már a jelenleginél is sokkal nehezebb lenne visszaút.”

Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője újabb tüntetést jelentett be – ezúttal az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, március 25. kedd délutánra, „Most kell lépni!” címmel. Mint a Facebookon írta, a hatóság egyelőre tudomásul vette a bejelentést. A mostani demonstráció előzménye a gyülekezési törvény elfogadása után tartott keddi tiltakozás, amely négy órán át zajlott a Margit hídon.

