Tüntetést szerveznek az MTVA elé

Az alsó harmadban futó szövegben hirdeti a Hír TV, hogy este hétre tüntetést szerveznek a Kunigunda utcába, a közmédia székháza elé – írja a 24.hu.

Korábban több oldalon is megjelent, hogy a tüntetést a Védvonal nevű, a Fidesz által alapított kezdeményezés szervezi, de eddig sem Orbán Viktor, sem Cunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője nem írt róla. Orbán csupán annyit posztolt korábban, hogy

Ha érdekel az igazság, irány a Hír TV!

A Hír TV pedig azt írta:

Mostantól egyedül maradtunk a jobboldal televíziós hangjaként. A mi hangunk nem halkul el – most kezd igazán erőssé válni.

Most pedig a közmédia elsötétítése után a sajtószabadságért tüntetnének az MTVA-székháza előtt.

A közmédia műsorait kedd délután állították le, miután hivatalosan is bejelentették, hogy kik lesznek az új vezetők az átmeneti időszakban, illetve az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató számos vezetőjét felmentették.