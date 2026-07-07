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Tüntetést szerveznek az MTVA elé

mfor.hu

A Hír TV szerint este 19 órára tüntetést hívtak össze a közmédia elé. Állítólag a sajtószabadságért.

Az alsó harmadban futó szövegben hirdeti a Hír TV, hogy este hétre tüntetést szerveznek a Kunigunda utcába, a közmédia székháza elé – írja a 24.hu.

Korábban több oldalon is megjelent, hogy a tüntetést a Védvonal nevű, a Fidesz által alapított kezdeményezés szervezi, de eddig sem Orbán Viktor, sem Cunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője nem írt róla. Orbán csupán annyit posztolt korábban, hogy

Ha érdekel az igazság, irány a Hír TV!

A Hír TV pedig azt írta:

Mostantól egyedül maradtunk a jobboldal televíziós hangjaként. A mi hangunk nem halkul el – most kezd igazán erőssé válni.

Most pedig a közmédia elsötétítése után a sajtószabadságért tüntetnének az MTVA-székháza előtt.

A közmédia műsorait kedd délután állították le, miután hivatalosan is bejelentették, hogy kik lesznek az új vezetők az átmeneti időszakban, illetve az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató számos vezetőjét felmentették.

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