Turistautakat is megszórhattak azbesztes zúzalékkal

Jelzett turistautakat, és a Kéktúra útvonal egyes szakaszait is érintheti az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye Nyugat-Magyarországon, olvasható a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) honlapján a 444 cikke szerint.

A Szövetség elkezdte feltérképezni, mely útvonalak lehetnek érintettek. Első körben az állami erdőgazdaságokat és a nemzeti park-igazgatóságokat kérdezték meg, hogy van-e tudomásuk olyan jelzett turistautakról, vagy a kirándulók által rendszeresen használt egyéb utakról, amelyekre azbeszttartalmú kőzúzalék kerülhetett.

A beérkezett válaszok alapján eddig a Szombathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Ezek közé tartozik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra egy-egy szakasza is, összesen kb. 5 km hosszúságban, valamint további mintegy 30 km más turistautakon.