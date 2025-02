Tuzson Bence megunhatta a Balatont, bevásárolt szántókból

Elsősorban ingatlanvagyonában változott nagyot Tuzson Bence igazságügyi miniszter vagyona 2014 eleje óta. Tavalyi vagyonnyilatkozatában a fideszes politikus egy mátraszentimrei üdülő résztulajdonosa és ugyanitt egy kivett, beépítetlen terület egyedüli tulajdonosa volt, ezek az ingatlanok friss nyilatkozatában is szerepelnek.

Kikerült belőle azonban egy tihanyi, 1549 négyzetméteres telken fekvő 112 négyzetméteres hétvégi ház és egy 57 négyzetméteres pince, mely felerészben volt az övé.

Helyette összesen öt márianosztrai szántó szerepel. Egy 7409 négyzetméteres, egy 5055 négyzetméteres és egy 11852 négyzetméteres területnek felerészben, míg egy 7130 négyzetméteres szántónak nagyjából egyharmad, egy 38 186 négyzetméteres ugyanilyen jellegű földrészletnek pedig alig több mint 6 százalékban tulajdonosa.

Az igazságügyi miniszter gazdálkodni kezd?

Fotó: Depositphotos

Az igazságügyi miniszter vagyona jelentősen nőtt befektetési jegyekből: a tavalyi 26,8 millió után idén 40,2 millió forintnyi ilyen vagyont vallott. Állampapírjainak értéke 25,7 millióról 26,3 millió forintra nőtt, emellett továbbra is megvan 12 millió forintnyi vállalati kötvénye. Tuzson Bencét tőzsdegurunak nem lehet nevezni, részvényeket a tavalyi 40 920 forint után idén év elején 76 440 forint értékben birtokolt.

A fideszes politikus készpénzállománya 4,3 millió forintról 2,2 millió forintra csökkent, bankszámláján azonban ennél jelentősebb ősszegek vannak. Forintszámlája a tavalyi 16 millió forintról majdnem felére, 8,7 millió forintra apadt, devizaszámlájának egyenlege azonban a tavalyi nagyságrendileg 2 ezer euróról körülbelül 2300 euróra hízott.

Érdekesség, hogy Tuzson Bence tavaly is és idén is jelentős összegben vallott be „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelést”, ennek mértéke a tavalyi 50,1 millió forintról majdnem 80,5 millió forintra emelkedett. Hiteleit viszont törleszti, ennek összege egy év alatt 5,2 millió forintról 4,6 millió forintra csökkent. Három vállalkozásban van tulajdonrésze, ezek egyike sem fizetett osztalékot az elmúlt időszakban.

