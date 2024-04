Valami olyan történt a TV2-vel, amire senki sem számított

Az RTL hétköznapi programjának első felében Balogh Levente tovább kereste elnöki asszisztensét, a ’The Apprentice’ honosítása 388 ezres átlagos nézőszámot hozott a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában 125 ezres nézettséget ért el, 12 százalék körüli közönségarány mellett. Ez acélosnak nem nevezhető eredmény, de az előző hetekben hozott teljesítménnyel nagyrészt megegyezik. A csatorna a program második felében ezúttal az ’A mi kis falunk’ ismétléseivel szórakoztatta a közönséget, ez néhány százezres nézettségig jutott majd.

Még egyszer utoljára mindent vitt a TV2 titkos fegyvere

A Netflixtől honosított vakon házasodós reality, a ’Házasság első látásra’ befejeződött, így a 17. héten utoljára követhették a nézők az abszolút közösségkedvenc műsort. A TV2 ezúttal sem panaszkodhatott, hiszen a széria ezúttal is saját magával versenyzett csak a heti toplistán, az abszolút győztes

a csütörtöki epizód lett, ez 931 ezres nézettségével nemcsak a hét, hanem a 2024-es év legjobb számokat hozó műsora lett.

Hasonlóan nagyot villant ugyanez a rész a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is, itt 299 ezres nézőszám mellett tudott brutális, 29,2 százalékos közönségarányt felmutatni, így ebben a szegmensben sem volt kérdés a heti győzelem sorsa.

A közönség végig imádta a házasodós realityt

Fotó: TV2 Sajtószoba

Egyelőre nincsen megerősítve, hogy a ’Házasság első látásra’ visszatér majd, ám nem kételkedünk, hogy így lesz, hiszen 2024 legnézettebb műsorainak top 10-es listáján a teljes lakosság körében csak a TV2-s reality adásai szerepelnek – ez egyébként egészen meghökkentő eredmény, és amióta az Mfor felületén vezetjük a nézettségi adatokat, hasonlóra nem volt példa.

A késői kezdés ellenére a csatorna nem panaszkodhat a Hazatalálsz teljesítményére sem, a sajátgyártású sorozat 463 ezres átlagos nézettségével hozta az elmúlt hetekben állandósult szintet.

Sportesemények

Ha a sportról van szó, a heti legnézettebb meccsek mindegyikében a Ferencváros volt érdekelt, ezek a következőképpen alakultak:

magyar kupameccsen találkozott a Nyíregyháza és a Ferencváros, itt 2-1-es győzelmet aratott a Fradi, amit 253 ezren nézték,

míg a magyar bajnoki keretében az MTK-nál vendégeskedett a csapat, itt egy igen balhés mérkőzésen szintén 2-1-es Fradi győzelem született.

Kisebb fordulatot hozott a hétvége

Mostanában a hétvégéken egyértelmű forgatókönyv valósult meg, és szombaton az RTL Gólkirályság című sajátgyártású sorozata lenyomta az éppen párhuzamosan futtatott Hollywood-i filmet a TV2-n – na, ez az, ami most nem így történt. A TV2-n visszatért a Zsákbamacska, a vetélkedő egy magához képest csak közepesnek számító 543 ezres nézőszámmal mutatkozott be, viszont ez is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megelőzze az RTL-es adás által elért 400 ezret.

Vasárnap megint haraptak az RTL cápái, és a ’Cápák között’ simán a napja legjobbja lett, és 514 ezres nézettségével könnyedén nyert a TV2-s modell-tehetségkutató a ’Next Top Model Hungary’ által elért 377 ezerrel szemben.

Nem volt kérdés a heti végeredmény

A 17. héten igazából egy pillanatra sem kérdőjeleződött meg a TV2 győzelme, hiszen a ’Házasság első látásra’ adásaival egyszerűen nem tudott versenyezni az RTL, a ’Cápák között’ hétvégi jó teljesítménye csak enyhíteni tudott a vereségen. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban, az átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna közül a TV2 kerekedett felül, és 16,9 százalékával lenyomta az RTL 12,6 százalékát.