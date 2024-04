Szuperhét: triplázott a TV2, táthatjuk a szánkat

Az RTL hétköznap esti műsortervének első érkezője ezúttal is ’Az álommeló’ volt, Balogh Levente ismét elnöki asszisztensét keresi a vetélkedőben. Az Egyesült Államokban többek közt Donald Trump főszereplésével ikonikussá váló ’The Apprentice’ honosítása ezúttal is közepes teljesítményt nyújtott, és átlagosan 377 ezer nézőt vonzott a képernyők elé.

A kereskedelmi szempontból kifejezetten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában kiemelkedőnek szintén nem nevezhető 120 ezres átlagos közönségszámra, valamint 11,7 százalékos közönségarányra futotta a szériának. Az RTL a program második felében ezúttal ismétlésekkel készült, a sajátgyártású realityk újrajátszott epizódjai néhány százezres, felejthető nézettséget hoztak a teljes lakosság körében.

Megint mindent vitt a TV2

A hét talán legérdekesebb fejleményének az bizonyult, hogy összejött a triplázás a TV2-nek: a Netflixtől átvett ’Házasság első látásra’ ezúttal is csak saját magával versenyzett a toplista első helyéért,

a győztesnek végül a hétfői adás bizonyult 867 ezres nézettségével.

A csatorna műsorainak korábban akadtak gondjai a jó teljesítménnyel a 18-49-es korcsoportban, azonban a vakon házasodó párok drámáit a fiatalabbak is imádják, így ezen kategória győztese is a ’Házasság első látásra’ részei közül került ki. A keddi epizód 289 ezres nézőszámával és 27,5 százalékos közönségarányával húzta be a heti győzelmet.

A TV2 összességében a Hazatalálsz teljesítményére sem panaszkodhatott, a sorozat a késői, este fél 10-es kezdés ellenére is 435 ezres átlagos nézettséget tudott felmutatni.

Továbbra is tarol a házasodós reality

Fotó: TV2 Sajtószoba

Sportesemények

Nem volt hiány meccsekből a legnézettebb sportesemények közt, a legjobb számokat hozó találkozó rögtön egy csemege volt a sportrajongók számára. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Manchester City és a Real Madrid csapott össze, itt végül tizenegyesekkel a spanyol csapat kerekedett felül – mindezt 465 ezren látták a készülékek előtt. További két európai illetőségű meccs is akadt:

az Európa Liga keretében az Atalanta és a Liverpool visszavágót játszott, az angol csapat által elért 1-0-s győzelem azonban összességében csak a szépítésre volt elég – a mérkőzést 403 ezren nézték;

visszavágót játszott, az angol csapat által elért 1-0-s győzelem azonban összességében csak a szépítésre volt elég – a mérkőzést 403 ezren nézték; míg a spanyol bajnokságban az El Clásíco vonzotta a közönséget, az örök vetélytárs Real Madrid és az FC Barcelona találkozóján ezúttal a katalánok 3-2-re kaptak ki a fővárosi csapattól, mindezt 291 ezren követték a készülékek előtt.

Egy hazai érdekeltségű találkozó is felfért a toplistára, a magyar bajnoki keretében a Ferencváros a Kisvárdával találkozott – a 0-0-s döntetlent 216 ezren látták.

A hétvégén az RTL az úr

Míg a hétköznapokon a TV2 fölénye megkérdőjelezhetetlen, a pihenőnapokon rendre az RTL-nek áll a zászló. Ez ezúttal sem történt másként, így a csatorna sajátgyártású focis sorozata, a Gólkirályság 458 ezres nézettségével könnyedén megelőzte a párhuzamosan adott filmet.

Vasárnap a kifejezetten jól teljesítő bűnügyi-vígjátéksorozat, ’A renitens’ tovább folytatta a szép teljesítményét, és 544 ezres nézettségével a hétvége legerősebbje lett, megverve a TV2-s modell-tehetségkutató ’Next Top Model Hungary’ által elért 406 ezret.

A triplázás mellett nem kérdés a heti végeredmény

A ’Házasság első látásra’ kiemelkedő teljesítménye elég ahhoz, hogy ne legyen kérdés a heti végeredmény, az RTL hétvégi számai legfeljebb csak egyensúlyozni tudták a fölényt. A végeredmény nem volt kérdés: a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, az átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna közül a TV2 kerekedett felül, és 15 százalékával lenyomta az RTL 11,2 százalékát.