Elképesztő, amit a TV2 művel - a kutyát sem érdekelte Orbán Viktor?

Az RTL hétköznapi programjának első érkezője ezúttal is a Gundel Takács Gábor vezette ’Az ugrás – A beugratós kvízműsor’ volt, a teljes lakosság körében elért 520 ezer fő körüli átlagnézettségre pedig nem lehet panasza a csatornának. Gundel Takácsék a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában 160 ezer feletti nézőszámot és 16 százalék feletti közönségarányt értek el epizódokként – ez közepes teljesítmény.

A műsorszám második felében a saját gyártású ’A mi kis falunk’ részeit tűzte műsorra az RTL, a már sokadik évadját taposó sorozat a késői kezdés mellett 280 ezer körüli átlagos nézőszámot tudott felmutatni.

Bevált műsor

Ha a munkanapokról van szó, a TV2 örülhetett ezúttal is, hiszen mindkét műsora legyőzte a párhuzamosan futó RTL-es adást. A Kasza Tibi vezetésével érkező Szerencsekerék ismét 600 ezer körüli nézőszámot hozott, ez minimálisan gyengébb az előző hetek átlagánál. A vetélkedő a 18-49 évesek körében epizódonként 155 ezer körüli nézőszámot és 15 százalék feletti közönségarányt tudott felmutatni.

Továbbra is szépen teljesít az antikvitásos árverésműsor 540 ezres nézettséget hozott részenként. Ez nagyjából megegyezik a korábbi hetek eredményével. A széria a kiemelt kereskedelmi korcsoportban továbbra is jól megy (bár ezzel a TV2 műsorainak szoktak gondjai akadni), és ezúttal 154 ezres átlagos nézőszámmal és 19 százalék körüli közönségaránnyal iratkozott fel a listára a szegmensben.

Továbbra is verhetetlen a TV2 Tények

Fotó: TV2 Sajtószoba

Ez már tényleg nevetséges

Lassan kifutunk a jelzőkből amivel leírhatjuk, mennyire meglepő az, hogy 2024-ben a teljes lakosság körében a heti nézettségi adatokat eddig kizárólag a Tények adásai nyerték meg. Így történt ez a 11. héten is,

március 11-én 785 ezren figyelték az esti Tényeket.

Külön cikkben is foglalkoztunk már azzal, hogy mi lehet a Tények titka, az ekkor megfejtett recept ezúttal is bejött, a TV2 Play-en található tematika szerint egyebek mellett egy apagyi balesetről és egy a csatorna által egyszerűen csak „horroranyának” dedikált gyermekbántalmazó nőről is szó volt.

Kapcsolódó cikk Lelepleztük a TV2 titkát – ez áll az őrületes sorozat mögött? A 2024-es év harmadik hónapjának közepét tapossuk, ám a hétről hétre közzétett nézettségi adatokban idén még nem történt változás.

Sportesemények

A 11. hét legjelentősebb hazai érdekeltségű sporteseménye egyértelműen az volt, hogy az óriásit hajrázó magyar férfi kézilabda-válogatott legyőzte Portugáliát az olimpiai selejtezőn (30-27), és kijutott a nyáron esedékes párizsi játékokra. Mindezt 332 ezren követték a képernyők előtt. A kézilabdasiker mellett focimeccseket is tartottak, ezek nézettsége a következőképpen alakult:

a magyar bajnoki keretében Ferencváros a Puskás Akadémia csapatát fogadta, az 1-1-es döntetlent 228 ezren nézték,

a Bajnokok Ligája heti meccsei közül az Atletico Madrid és az Internazionale találkozója került fel a listára, a spanyol csapat 2-1-es győzelmét 220 ezren látták élőben.

Mit hozott a nemzeti ünnep?

Március 15. péntekre esett, a tévézőket azonban egyáltalán nem hozta lázba: az ünnepi programok közül egyedül a zászlófelvonás került fel a listára 117 ezres nézettségével, de például Orbán Viktor a közmédia által közvetített beszéde már a kutyát sem érdekelte.

Már keresik a következő magyar szupermodellt

A hétvégék az elmúlt időszakban egyértelműen az RTL fölényét hozták, már csak azért is, mert a TV2 nem készült húzóműsorokkal a pihenőnapokra. Szombaton az ’A mi kis falunk’ legújabb epizódját 722 ezren követték, ezzel a napi győzelem pillanatra sem volt kérdéses a TV2-n párhuzamosan adott filmmel szemben. Ez az adás a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is nagyot villantott, és 222 ezres nézőszámával és 20,3 százalékos közönségarányával a toplista első helyén végzett a szegmensben.

Vasárnap a teljes lakosság körében sokkal szorosabb volt a mezőny, hiszen továbbra is jól teljesít az RTL ’A renitens’ című bűnügyi vígjátéksorozata és 602 ezres nézettségével győzte le az újonnan bemutatkozó Next Top Model Hungary-t, a TV2-s modell-tehetségkutató 512 ezres nézőszámmal mutatkozott be.

Így alakult a hét

A 11. héten fej-fej mellett végeztek a csatornák. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban, az átlagos napi közönségarányok harcában éppen csak az RTL kerekedett felül, és 13,8 százalékával lenyomta a TV2 13,7 százalékát.