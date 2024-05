Furcsa lista: mégis mi történt a TV2 és az RTL háza táján?

Az RTL esti programjának első felét kapó ’Az álommeló’ a héten finálézott, ám pályafutását erősen fejezte be: adásonként 459 ezer nézőt vonzott a képernyők elé, ez jelentős javulást jelentett a korábbi teljesítményhez képest. Hasonló tendenciát tapasztaltunk a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában is, itt átlagosan 140 ezren nézték az epizódokat, 15,4 százalékos közönségarány mellett. Sőt, ’Az álommeló’ olyannyira magára talált, hogy még egy győzelmet is behúzott, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban

a hétfői adás 175 ezres nézettségével és 18,2 százalékos közönségarányával tudott nyerni.

A hirtelen erősödés oka egyáltalán nem titok, azzal, hogy egy héttel korábban véget ért az elképesztően népszerű TV2-s rivális, a ’Házasság első látásra’, megnyílt a terep ’Az álommeló’ előtt. A TV2 a keletkezett lyukat a Zsákbamacska új évadjával töltötte fel, ez azonban egyelőre nem alkotott kiemelkedőt, csak 440 ezer nézőig jutott. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban sem kerekedett igazán szép eredmény, a 110 ezres nézőszám mellett elért 12,6 százalékos közönségarány felejthető.

A műsorsávok második felében jelenleg mindkét kereskedelmi csatorna ismétléseket futtat, ezek néhány százezres nézettséget értek el a teljes lakosság körében.

Mi volt a tévézők kedvence?

A hírekről szól minden

A heti legnézettebb műsorok toplistája igencsak furcsán alakult a teljes lakosság körében, ugyanis úgy tűnik, a 18. héten a hírek érdekelték igazán a magyarokat, hiszen a tíz legjobb számokat hozó adás listáján kizárólag a TV2 Tények és az RTL Híradó adásai szerepeltek. Az abszolút győztes a Tények péntek esti adása lett, 621 801 fős közönségével előzte meg a riválisokat.

A TV2 Play-en elérhető tematika szerint ebben egyebek mellett egy rabszolgakörülmények közé kényszerített és meggyilkolt nőről, a letartóztatott soroksári kamionos gyilkosról, valamint egy érdi gyermekbántalmazásról volt szó. Az ilyen témák egyáltalán nem újdonságok a Tények adásaiban, a nézettség pontos receptjéről korábbi cikkünkben írtunk:

Sportesemények

Nem volt hiány sporteseményekből. A Forma-1 berkeiben a Miami Nagydíjat rendezték meg, a futam Lando Norris győzelmével zárult a McLaren színeiben – mindezt 294 ezren követték élőben. Focimeccseket is rendeztek, köztük két nemzetközi érdekeltségűt is:

a Bayern München és a Real Madrid az UEFA Bajnokok Ligája elődöntőjében találkozott, itt 2-2-s végeredmény született, amit 397 ezren néztek a készülékeke előtt,

míg az Európa Liga berkeiben az AS Roma és a Bayer Leverkusen csapott össze, itt a német csapat aratott 2-0-s győzelmet.

Végül a Ferencváros és a Debrecen találkozott a magyar bajnoki keretében, a félidőnél még 0-0-ra álló mérkőzés végül 5-1-es Fradi győzelemmel zárult. Az igen fordulatos találkozót 199 ezren követték.

Így alakult a hétvége

Hétvégén ezúttal az RTL-nek állt a zászló, hiszen szombaton nem akadt igazi kihívója a csatorna focis sorozatának, a Gólkirályság 375 ezres nézettségével verte meg a párhuzamosan futtatott filmet. Vasárnap kicsit szorosabb volt a mezőny, azonban így is az RTL örülhetett: az ismét harapó cápák nyertek, és a ’Cápák között’ 486 ezres nézettséget ért el. Közepes eredménnyel zárt a TV2 modell-tehetségkutatója, a ’Next Top Model Hungary’ 340 ezer fős közönségig jutott.

Ha nincs csodaműsor, nincs óriási győzelem

A 18. hetet a visszafogottság jellemezte, igazán erős számok nem születtek a héten. Beigazolódott ugyanakkor, amit sejteni lehetett: egy olyan kiugró sikerműsor hiányában, mint amilyen a ’Házasság első látásra’ volt a TV2-n, a csatorna nem tud nyerni a kiemelt kereskedelmi korcsoportban. A 18-49 évesek körében az átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna közül az RTL kerekedett felül, és 13,8 százalékával lenyomta az RTL 10,7 százalékát.