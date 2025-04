Udvariatlanul fogadták az EP-képviselőket Budapesten

A küldöttség tagjai civil szervezetekkel, újságírókkal, bírókkal és állami szereplőkkel is találkoztak, de az Alkotmánybíróság, a Kúria és az Alapvető jogok biztosa elutasította a megkeresésüket. A legmagasabb szintű egyeztetést Zsigmond Barna Pállal, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkárával tartották. Tineke Strik, a delegációt vezető holland zöldpárti politikus szerint valódi vitára nem volt lehetőség, a hatóságok inkább más országok példáit emlegették.

A Népszava szerint ellenséges attitűddel és udvariatlan viselkedéssel szembesültek Budapesten az Európai Parlament (EP) képviselői, akik a jogállamiság helyzetét vizsgálták háromnapos látogatásuk során. Az ötpárti delegáció az úgynevezett 7. cikkelyes eljárás keretében érkezett Magyarországra, hogy felmérje, miként érvényesülnek az alapvető uniós értékek. Az eljárás végén akár hazánk uniós szavazati jogának felfüggesztésére is sor kerülhet, bár ehhez a tagállamok egyhangú döntése szükséges.

