2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közélet Fidesz Hankó Balázs

„Üdvözlöm az európai demokráciában!” – üzente Nagy Ervin Hankó Balázsnak

mfor.hu

Nagy Ervin: Hankó Balázs olyan szervezeteknek adott támogatást, amelyek a Fidesz kampányát segítették.

Hankó Balázs sok-sok milliárd forintot osztott szét, több esetben olyan szervezeteknek vagy rendezvényekre, amelyek egyértelműen a Fidesz kampányát segítették – hangsúlyozta a kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán, még július végén, hozzátéve, hogy ez bűncselekmény. 

Nagy Ervin a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az eddigi információk alapján a volt kulturális és innovációs miniszter támogatást adott ötvenkilenc millió forint értékben a Jakab István vezette Roma Inkubátor Kulturális, Művészeti és Hit Egyesületnek, amely 10 ezer forintos Penny-kártyákat osztogatott a választás előtti napokban a kerepesi roma szegregátumban élők közül azoknak, akik „velük vannak”. Ez szavazatvásárlás – szögezte le az államtitkár.

Hozzátette: a volt miniszter szintén támogatást adott ötszáz millió forint értékben Mága Zoltánnak, aki a kérelem szerint „hátrányos helyzetű falvak cigány, idős vagy politikailag bizonytalan szavazóinak meggyőzésére” szervezett koncertsorozatot.

A valóságot kár tagadni. - üzente Hankó Balázsnak Nagy Ervin
A valóságot kár tagadni. - üzente Hankó Balázsnak Nagy Ervin
Fotó: Huawei

Nagy Ervin bejegyzésében arról is írt, hogy a volt kulturális és innovációs miniszter ezen kívül támogatást adott száznyolcvan millió forint értékben az R56 „fideszes kocsmának” nemzeti koncertekre; négyszáz millió forint értékben fideszes képviselők egyesületeinek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében; kilencszáz millió forint értékben olyan egyesületeknek, „amelyek vezetésében fideszes politikusok ülnek, egyértelműen fideszes politikusokhoz köthetők, vagy fideszes politikusokkal kampányoltak”; valamint négyszáz millió forint értékben a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-nek Orbán János Dénes műveinek megvásárlására és hatszáz millió forint értékben a Budapesti Operettszínháznak egyetlen, Dankó Pista című darab bemutatására.

„A valóságot kár tagadni. Hankó Balázs aláírása ott virít mindenhol.”

A közvetlen munkatársait, akik részt vettek a folyamatokban, letartóztatták„ – írta az államtitkár. ”Hiába állítja Hankó Balázs, hogy kormánydöntés keretein belül cselekedett. Ha az ügyészség bűnösnek találja, annak minden bizonnyal oka van„ – húzta alá. ”Üdvözlöm az európai demokráciában!" – fogalmazott Nagy Ervin.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Heteken belül kezdődik a Nagykörút átalakítása, ezek lesznek az első lépések

Heteken belül kezdődik a Nagykörút átalakítása, ezek lesznek az első lépések

A teljes átalakítás még messze van, de a József körút egyik oldalán már augusztusban az útra teszik át a kerékpársávokat a járdáról.

NKA-ügy – Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs ügyvédje

NKA-ügy – Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs ügyvédje

„Nem követtem el bűncselekményt.” – hangsúlyozza a volt miniszter. 

Magyar Péter váratlan húzása – Eláll a kormány a zuglói irodabiznisztől

Magyar Péter váratlan húzása – Eláll a kormány a zuglói irodabiznisztől

Visszakövetelik azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

Eltörölte a múltat a TV2

Eltörölte a múltat a TV2

Semmilyen korábbi tartalom nem érhető el. 

Energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedések léptek életbe Szolnokon is

Energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedések léptek életbe Szolnokon is

A lakosságtól is takarékoskodást kérnek. 

Egyeztetés a Sándor-palotában: a Mi Hazánk másképp látta

Egyeztetés a Sándor-palotában: a Mi Hazánk másképp látta

Az ellenzéki párt átfogó energia- és vízstratégiát sürget. 

Bóka János reagált: az eddigi „vezetetlenség” állapota fog folytatódni

Bóka János reagált: az eddigi „vezetetlenség” állapota fog folytatódni

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter semmilyen konkrét intézkedést nem jelentett be.

Magyar Péter: Nem a németek és az osztrákok tartják vissza a vizet

Magyar Péter: Nem a németek és az osztrákok tartják vissza a vizet

A kormányfő szerint a körülmények dacára az ország energiarendszere stabil. 

Elhunyt Szelényi Iván

Elhunyt Szelényi Iván szociológus

Az Orbán-korszak elmélyülő gazdasági, politikai és kulturális egyenlőtlenségeket vizsgálta Mihályi Péterrel élete végén. 

A szállodai szövetség ajánlást adott ki az energiaspórolásra

A jelenlegi magyarországi energiaellátási helyzetre reagálva átfogó szakmai ajánláscsomagot állítottak össze tagszállodáik számára. A kezdeményezés célja a szállodai szektor energiafogyasztásának racionalizálása és a fenntartható működés támogatása, a megszokott vendégkomfort és a vonatkozó előírások teljes körű megőrzése mellett – írja ajánlásában a szállodai szövetség.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG