„Üdvözlöm az európai demokráciában!” – üzente Nagy Ervin Hankó Balázsnak

Hankó Balázs sok-sok milliárd forintot osztott szét, több esetben olyan szervezeteknek vagy rendezvényekre, amelyek egyértelműen a Fidesz kampányát segítették – hangsúlyozta a kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán, még július végén, hozzátéve, hogy ez bűncselekmény.

Nagy Ervin a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az eddigi információk alapján a volt kulturális és innovációs miniszter támogatást adott ötvenkilenc millió forint értékben a Jakab István vezette Roma Inkubátor Kulturális, Művészeti és Hit Egyesületnek, amely 10 ezer forintos Penny-kártyákat osztogatott a választás előtti napokban a kerepesi roma szegregátumban élők közül azoknak, akik „velük vannak”. Ez szavazatvásárlás – szögezte le az államtitkár.

Hozzátette: a volt miniszter szintén támogatást adott ötszáz millió forint értékben Mága Zoltánnak, aki a kérelem szerint „hátrányos helyzetű falvak cigány, idős vagy politikailag bizonytalan szavazóinak meggyőzésére” szervezett koncertsorozatot.

A valóságot kár tagadni. - üzente Hankó Balázsnak Nagy Ervin

Fotó: Huawei

Nagy Ervin bejegyzésében arról is írt, hogy a volt kulturális és innovációs miniszter ezen kívül támogatást adott száznyolcvan millió forint értékben az R56 „fideszes kocsmának” nemzeti koncertekre; négyszáz millió forint értékben fideszes képviselők egyesületeinek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében; kilencszáz millió forint értékben olyan egyesületeknek, „amelyek vezetésében fideszes politikusok ülnek, egyértelműen fideszes politikusokhoz köthetők, vagy fideszes politikusokkal kampányoltak”; valamint négyszáz millió forint értékben a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-nek Orbán János Dénes műveinek megvásárlására és hatszáz millió forint értékben a Budapesti Operettszínháznak egyetlen, Dankó Pista című darab bemutatására.

„A valóságot kár tagadni. Hankó Balázs aláírása ott virít mindenhol.”

A közvetlen munkatársait, akik részt vettek a folyamatokban, letartóztatták„ – írta az államtitkár. ”Hiába állítja Hankó Balázs, hogy kormánydöntés keretein belül cselekedett. Ha az ügyészség bűnösnek találja, annak minden bizonnyal oka van„ – húzta alá. ”Üdvözlöm az európai demokráciában!" – fogalmazott Nagy Ervin.