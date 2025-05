Úgy tűnik, megvan Polt Péter lehetséges új pozíciója

Még a héten bejelenthetik a jelenlegi legfőbb ügyész jelölését az Alkotmánybíróság élére. A Fidesz így az AB-elnök 12 évre szóló megbízatása mellett az ügyészég vezetésének kérdését is kilenc évre „rendezhetné” Polt utódjának megválasztásával, még a jövő évi országgyűlési választás előtt. A Fidesz ezzel hosszú távon biztosíthatná a jogi intézményrendszer feletti befolyását, még a 2026-os országgyűlési választások előtt. Az alkotmánybírói megbízatás 12 évre szól, a jelöltek pedig csak akkor választhatók meg, ha még nem töltötték be a 70. életévüket. Mivel Polt Péter jelenleg 69 éves, elvileg akár 81 éves koráig is elláthatná az elnöki feladatokat - így értesült a 24.hu.

A portál kormányzati és a döntésre rálátó más megbízható forrásai szerint is Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyész lehet az Alkotmánybíróság új elnöke. Információik szerint a váltást az ügyészségen is tényként kezelik – bár egyelőre nem kommentálták az értesülést.

Polt Péter nem jár rosszul

Fotó: MTI

Az információ nem teljesen meglepő: korábban Magyar Péter, majd Hadházy Ákos is arról számolt be a közösségi oldalain, hogy Polt hamarosan távozhat a legfőbb ügyészi posztról.

Az új alkotmánybírók kijelölése sem halogatható egyébként: az Alkotmánybíróságnak jelenleg csupán 12 tagja van a törvényben előírt 15 helyett. Kövér László házelnök ezért felkérte az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnökét, hogy tegyen javaslatot új bírók személyére – akikről a testület már a jövő héten szavazhat.