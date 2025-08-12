2p
Úgy tűnik, tényleg szivárogtatnak Magyar Péternek Rogán Antal környezetéből

mfor.hu

Eddig minden bejött, ami a Tisza elnöke által kapott papíron volt.

Még július elején tett közzé Magyar Péter egy feljegyzést, amelyről azt állította, hogy Rogán Antal egyik szűkkörű megbeszélésén született, és amelyen nevek, dátumok is voltak a jövőbeni kampányeseményekkel, tervekkel kapcsolatban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője akkor „gépelt ákombákom papírnak” nevezte a dokumentumot.

A Telex cikke szerint viszont gyakorlatilag minden bejött eddig, amit a papírból kiolvashattunk. Itt került elő péládul Partos (igaz elírva, Bartosként) Bence neve, aki az azóta megalakított Digitális Polgári Körök mögött álló Kft. tulajdonosa. (Ez a cég védette le a Digitális Polgári Körök (DPK) kifejezést, ahogy azt lapunk elsőként megírta.)

A feljegyzés szerint szeptember 21-én tartottak volna fontos rendezvényt a Papp László Arénában – Orbán Viktor pár napja írta meg a DPK heti hírlevelében, hogy szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök elős országos találkozóját – a Papp László Arénában. A szokásos kötcsei piknik dátuma (szeptember 7.) azóta nyilvánosságra került dátuma is megyezik a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott papíron találhatóval. 

Azt még nem tudjuk biztosan, hogy a feljegyzésben előrejelzett, október 23-ai Békemenet valóban meg lesz-e tartva, de  Bencsik András, a Demokrata főszervezője Tusványoson a 444-nek adott videóinterjújában arról beszélt, hogy a választásokig akár két békemenetet is szervezhetnek nemzeti ünnepek környékén.

