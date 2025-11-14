Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Akárhányszor írom le, akkor is felfoghatatlan, hogy ez tényleg igaz. Ez nem lehet a valóság. Próbálom elnyomni a tudatalattim legmélyére. Ez biztos csak valami vicc, vagy rémálom, fake news, biztos valami tévedés, elnézést kérünk a szurkolóktól a hibáért, többet nem fordul elő, igazából nem lett Szijjártó Péter a Honvéd elnöke. Ugye?

De, ő lett. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Csak így, ő lett. Egészen pontosan felkérték. Idézem az elnököt:

„Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke. Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok Honvéd-szurkoló.”

Én is közel 40 éve vagyok Kispest- (és nem Honvéd-) szurkoló, de nem lettem a klub elnöke. Jobb helyeken nem lesz senkiből csak úgy, egyik napról a másikra elnök. Ez elvileg nem egy felkéréses műfaj. Felkérni a lányokat szokták táncolni a diszkóban. A felkérés most Leisztinger Tamás tulajdonostól érkezett, akit a kormánymédia sokáig a baloldal legbefolyásosabb vörös bárójának nevezett, hiszen a Horn-Medgyessy-Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt gazdagodott meg. Most együtt pózol vele Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter szereti a focit

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Az elnököt amúgy választani szokták, több jelölt közül. Az alapján, hogy kinek jobb a programja. Még látszólag a Fradinál is ez a szokás: 2022-ben tisztújító közgyűlésén választották meg Kubatov Gábort elnöknek. Nagy verseny ott sem volt, de valamiféle szavazást azért mégis tartottak. A Barcelona élére pedig mindig kőkemény harc odakerülni: a pártoló tagok szavaznak, mintegy 60 ezren.

Hát itt nem volt szavazás, itt bejelentés volt, közölték a tényeket, ez van, ezt kell szeretni kedves szurkolók. A külgazdasági és külügyminiszter már régóta itt sertepertél a Bozsik-stadion környékén, főleg a VIP szekcióban, volt rá esély, hogy előbb-utóbb kap valami pozíciót a csapatnál, de azért az elnöki felkérés nem volt benne a levegőben. Szurkolói blogokban előzetesen találgatták, hogy vajon mi lesz a hétfői titokzatos rendezvényen a nagy bejelentés: 41 százalékkal az nyert, hogy talán bejelentenek egy új szponzort.

Ronaldo érkezik?

Ez a tipp be is jött, csak a csomaggal együtt Szijjártó is megérkezett. Maga a külügyér vázolta a nagy tervet: a szingapári Vulcan Shield Globallal már meg is kötötték a szerződést, amiből adódóan a következő négy évre „több százmillió forintos nagyságrendben megnő a klub költségvetési mozgástere és pénzügyi ereje.” Vannak véletlenek. Épp Szijjártó boltolta le, hogy a szingapúriak 49 milliárd forint állami támogatást kapnak egy békéscsabai tervezett gigaberuházásához. Aztán a szingapúriak úgy döntöttek, hogy milyen jó lenne nekik, ha ők lehetnének a másodosztályban vitézkedő legendás csapat szponzorai, ahova épp beül elnöknek a külügyminiszter. Ha ez nem pénzmosoda, akkor nem tudom mi az. Minimum egy Ronaldót vegyél meg közpénzből, elnököm!

Az a legkisebb nonszensz, hogy egy honvédségi csapat élén mit keres egy külügyminiszter. Egy kis történelem: 1949. december 18-án a Honvédelmi Minisztérium annektálta a Kispesti AC-t, így megalakult a a Budapesti Honvéd SE. Az első bajnoki címet már piros-fehérben ünnepelték, a gólkirály Puskás Ferenc lett, akit előbb századosnak, majd őrnagynak léptettek elő. Most a NER annektálta a Kispestet. Persze már néhány éve eddig is a NER-foci része volt a klub, de nem külügyminiszteri szinten. Ez egy ilyen klasszikus komcsi-modell, hogy csak akkor lehetsz sikeres, ha egy megbízható elvtársat ültetsz be az elnöki székbe. A Kispestnek pont a legtenyérbemászóbb elvtárs jutott, aki hetente röppen ki Moszkvába egyeztetni a közös stratégiát az oroszokkal.

Persze lehet, hogy Szijjártó Péter már a jövőre készül. Csak 47 éves, valamiből a jövőben is élni kell. Öt hónap múlva tényleg lesz egy választás, ahol szavazni is lehet, és nagy esély van arra, hogy hamarosan már nem Szijjártó Péter lesz a külügyminiszter. Én ebbe belemegyek, legyen ő a Honvéd elnöke, de a kormány bukjon meg. Bár, hogy mi haszna lenne a klubnak egy bukott külügyminiszterből, az egyelőre kétséges. Lehet, hogy a szingapúriak is hamar rájönnének: igazából nem is szeretnék annyira szponzorálni a kispesti aranylábú fiúkat.

Ha esetleg Szijjártó Péter azt reméli, hogy a Honvéd-elnökséggel a Fidesz népszerűségét is javíthatja, akkor csalatkozni fog. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog először felhangzani a lelátókon a Szijjártó, takarodj! rigmus. A Honvéd-tábor hangos, nagyon szépen fog csengeni a stadionban. Én már gyakorlom is: Szijjártó, takarodj!

