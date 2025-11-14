5p
Közélet A hét margójára Szijjártó Péter

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Vég Márton
Vég Márton

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Akárhányszor írom le, akkor is felfoghatatlan, hogy ez tényleg igaz. Ez nem lehet a valóság. Próbálom elnyomni a tudatalattim legmélyére. Ez biztos csak valami vicc, vagy rémálom, fake news, biztos valami tévedés, elnézést kérünk a szurkolóktól a hibáért, többet nem fordul elő, igazából nem lett Szijjártó Péter a Honvéd elnöke. Ugye?

De, ő lett. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Csak így, ő lett. Egészen pontosan felkérték. Idézem az elnököt:

„Szeretném megköszönni a Budapest Honvéd tulajdonosának, hogy felkért, hogy legyek a klub elnöke. Megtiszteltetés számomra, hiszen most már azért több mint negyven éve vagyok Honvéd-szurkoló.”

Én is közel 40 éve vagyok Kispest- (és nem Honvéd-) szurkoló, de nem lettem a klub elnöke. Jobb helyeken nem lesz senkiből csak úgy, egyik napról a másikra elnök. Ez elvileg nem egy felkéréses műfaj. Felkérni a lányokat szokták táncolni a diszkóban. A felkérés most Leisztinger Tamás tulajdonostól érkezett, akit a kormánymédia sokáig a baloldal legbefolyásosabb vörös bárójának nevezett, hiszen a Horn-Medgyessy-Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt gazdagodott meg. Most együtt pózol vele Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter szereti a focit
Szijjártó Péter szereti a focit
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Az elnököt amúgy választani szokták, több jelölt közül. Az alapján, hogy kinek jobb a programja. Még látszólag a Fradinál is ez a szokás: 2022-ben tisztújító közgyűlésén választották meg Kubatov Gábort elnöknek. Nagy verseny ott sem volt, de valamiféle szavazást azért mégis tartottak. A Barcelona élére pedig mindig kőkemény harc odakerülni: a pártoló tagok szavaznak, mintegy 60 ezren.

Hát itt nem volt szavazás, itt bejelentés volt, közölték a tényeket, ez van, ezt kell szeretni kedves szurkolók. A külgazdasági és külügyminiszter már régóta itt sertepertél a Bozsik-stadion környékén, főleg a VIP szekcióban, volt rá esély, hogy előbb-utóbb kap valami pozíciót a csapatnál, de azért az elnöki felkérés nem volt benne a levegőben. Szurkolói blogokban előzetesen találgatták, hogy vajon mi lesz a hétfői titokzatos rendezvényen a nagy bejelentés: 41 százalékkal az nyert, hogy talán bejelentenek egy új szponzort.

Ronaldo érkezik?

Ez a tipp be is jött, csak a csomaggal együtt Szijjártó is megérkezett. Maga a külügyér vázolta a nagy tervet: a szingapári Vulcan Shield Globallal már meg is kötötték a szerződést, amiből adódóan a következő négy évre „több százmillió forintos nagyságrendben megnő a klub költségvetési mozgástere és pénzügyi ereje.” Vannak véletlenek. Épp Szijjártó boltolta le, hogy a szingapúriak 49 milliárd forint állami támogatást kapnak egy békéscsabai tervezett gigaberuházásához. Aztán a szingapúriak úgy döntöttek, hogy milyen jó lenne nekik, ha ők lehetnének a másodosztályban vitézkedő legendás csapat szponzorai, ahova épp beül elnöknek a külügyminiszter. Ha ez nem pénzmosoda, akkor nem tudom mi az. Minimum egy Ronaldót vegyél meg közpénzből, elnököm!

Az a legkisebb nonszensz, hogy egy honvédségi csapat élén mit keres egy külügyminiszter. Egy kis történelem: 1949. december 18-án a Honvédelmi Minisztérium annektálta a Kispesti AC-t, így megalakult a a Budapesti Honvéd SE. Az első bajnoki címet már piros-fehérben ünnepelték, a gólkirály Puskás Ferenc lett, akit előbb századosnak, majd őrnagynak léptettek elő. Most a NER annektálta a Kispestet. Persze már néhány éve eddig is a NER-foci része volt a klub, de nem külügyminiszteri szinten. Ez egy ilyen klasszikus komcsi-modell, hogy csak akkor lehetsz sikeres, ha egy megbízható elvtársat ültetsz be az elnöki székbe. A Kispestnek pont a legtenyérbemászóbb elvtárs jutott, aki hetente röppen ki Moszkvába egyeztetni a közös stratégiát az oroszokkal.

Persze lehet, hogy Szijjártó Péter már a jövőre készül. Csak 47 éves, valamiből a jövőben is élni kell. Öt hónap múlva tényleg lesz egy választás, ahol szavazni is lehet, és nagy esély van arra, hogy hamarosan már nem Szijjártó Péter lesz a külügyminiszter. Én ebbe belemegyek, legyen ő a Honvéd elnöke, de a kormány bukjon meg. Bár, hogy mi haszna lenne a klubnak egy bukott külügyminiszterből, az egyelőre kétséges. Lehet, hogy a szingapúriak is hamar rájönnének: igazából nem is szeretnék annyira szponzorálni a kispesti aranylábú fiúkat.

Ha esetleg Szijjártó Péter azt reméli, hogy a Honvéd-elnökséggel a Fidesz népszerűségét is javíthatja, akkor csalatkozni fog. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog először felhangzani a lelátókon a Szijjártó, takarodj! rigmus. A Honvéd-tábor hangos, nagyon szépen fog csengeni a stadionban. Én már gyakorlom is: Szijjártó, takarodj!

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

November 17-étől nyilvános megmérettetés indul mind a 106 egyéni választókerületben: a Tisza Párt egyfajta előválasztást tart, ki induljon a zászlójuk alatt áprilisban.

Megszólalt Magyar Péter a Tisza adatlopási botrányával kapcsolatban

Megszólalt Magyar Péter a Tisza adatlopási botrányával kapcsolatban

Szerinte az ügy még jobban összekovácsolta a Tisza közösségét.

Magyar Péter: „Nem számítottam rá, hogy ennyire gonosz ez a rendszer”

Hosszabb portréinterjú készült a Tisza Párt elnökével. 

EP: kerüljön be az abortuszhoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájába

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén uniós szintű intézkedések meghozatalát szorgalmazta a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi alapú erőszakkal, az egészségügyi ellátással, és a munkavállalással kapcsolatos kérdések kezelésére, valamint a biztonságos és legális abortuszhoz való jog felvételét az Európai Unió Alapjogi Chartájába.

Engedélyt adott: mégis lehet Orbán-firkás pólót gyártani

Orbán Viktor rábólintott rajza felhasználására: mostantól bárki rendelhet Orbán-firkás pulcsit.

Mi történt? Két felsővezető is távozik az egyik legnagyobb kereskedelmi televíziótól

Óriási változások az RTL-nél. 

A Nagykörút tervezett logója

Karácsony Gergely már látja a fényt Pest főutcáján

Budapest egyik legfontosabb, legikonikusabb tengelye, a Nagykörút a következő években nemcsak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, élhető, zöld városi főútként születhet újjá – írja a főpolgármester.

Örül a többség a kormányzati hangulatjavításnak

Örül a többség a kormányzati hangulatjavításnak

Bár a többség támogatja a kormány gazdasági hangulatjavító lépéseit, sokan nincsenek tisztában a részletekkel, és még kevesebben érzik úgy, hogy személyesen is profitálnának belőlük. Közben a magyarok többsége komoly kétségeket fogalmaz meg az intézkedések költségvetési hatásait illetően – derül ki az Europion friss, 1500 fős mintán végzett gyorsfelméréséből.

A DK bejutna a parlamentbe, hibahatáron zárkózik a Fidesz a Tiszára

A DK bejutna a parlamentbe, hibahatáron zárkózik a Fidesz a Tiszára

November elején a felnőttek bő harmada volt Tisza-szavazó, több mint egynegyedük pedig a Fidesz-KDNP-t támogatta. Fél évvel a parlamenti választások előtt a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a DK támogatottsága is elérte a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöbértéket.

Lázár János kormányellenes hangulatot tapasztal

Lázár János kormányellenes hangulatot tapasztal

Az építési és közlekedési miniszter a Mandiner Klubesten beszélt erről. Szerinte a Fidesz-szavazóknak nem szabad elbízniuk magukat.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168