Ügyvédkör: törvénysértő, hogy Lánczi Tamás DPK-alapító

Az Ügyvédkör civil szervezet szerint törvénysértő, hogy Lánczi Tamás DPK-alapító lett. Azt írják, nem egy, hanem két jogszabály is tiltja, hogy ilyen tisztséget vállaljon.

Az Ügyvédkör bejelentette, hogy összeférhetetlenségi vizsgálatot kezdeményez Orbán Viktornál Lánczi Tamás miatt, miután kiderült, hogy alapítóként szerepel a Bajtársak Digitális Polgári Körben.

A szakmai egyesület szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke nem vehet részt pártpolitikai tevékenységben, és a jelenlegi jogszabályok alapján nem lehet alapítója egy ilyen szervezetnek.

A 24.hu a civil szervezet közleményét idézve azt írja: pártpolitikai tevékenységnek minősül minden olyan cselekvés vagy szervezett magatartás, amelynek elsődleges célja egy politikai párt érdekeinek szolgálata, népszerűsítése vagy a hatalomszerzésben való támogatása.

Jogszabályok értelmében nem végezhet párttevékenységet Lánczi Tamás

Fotó: Facebook

Az Ügyvédkör álláspontja az, hogy a Digitális Polgári Körök tevékenysége „kétséget kizáróan pártpolitikai tevékenység”, ugyanis a Fidesz–KDNP oldalán igyekszik befolyásolni az országgyűlési választások kimenetelét és a választói akaratot.

Ugyanezt a véleményt osztja Magyar Péter is. A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában úgy fogalmazott: Lánczi Tamás a DPK-alapítással „tulajdonképpen lemondott az orbáni ÁVH vezetéséről”. Lánczi erre azzal vágott vissza, hogy „aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány”.

Az Ügyvédkör viszont hangsúlyozza, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal független államigazgatási szerv, amelynek elnöke nem lehet párt vagy pártalapítvány tagja, nem viselhet tisztséget ezekben, nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, és nem szerepelhet nyilvánosan párt nevében vagy érdekében.

Lánczi jogviszonyát a különleges jogállású szervekről szóló törvény szabályozza, kiegészítve a nemzeti szuverenitás védelméről szóló jogszabályban szereplő eltérésekkel. Az Ügyvédkör azt állapította meg, hogy mindkét jogszabály egyértelműen tiltja a pártpolitikai tevékenységet.