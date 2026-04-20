Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

Húsz parlamenti bizottságot hozna létre a Tisza Párt a következő ciklusra – írja a Telex az általuk megszerzett előkészítő jegyzőkönyv részletei alapján. Az előző parlamentben tizenhat bizottság működött. Magyar Péterék megtartanák a jelenlegi bizottságok többségét, de néhányat átneveznének. A bizottsági struktúráról és bizottsági tagokról a parlament alakuló ülésén szavaznak. A tagságért és az ebizolnöki, alelnöki posztokért külön juttatás jár.

Az országgyűlési bizottságok vitatják meg a törvényjavaslatokat, és döntenek arról, melyek kerülhetnek a plenáris ülések elé. A kinevezése előtt, majd évente egy-egy alkalommal meghallgatják a szakterülethez tartozó minisztert. A bizottságok többségének általában a parlamenti arányoknak megfelelően kormánypárti elnöke van. A törvény alapján ugyanakkor a Nemzetbiztonsági Bizottságot, valamint a parlamenti szokásjog alapján a Költségvetési Bizottságot ellenzéki képviselő vezeti, mivel ezeken a területeken kiemelt hangsúlyt kap a kormány feletti ellenőrzés. Az előző két ciklusban ellenzéki elnöke volt a Fenntartható Fejlődés Bizottságának, a Népjóléti Bizottságnak és a Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak is.

A tervek szerint a Kulturális Bizottságot, amelyhez eddig az oktatás, a tudomány, a kultúra, a sport és a média tartozott, kettébonthatják. A Tisza Párt javaslata alapján lesz egy Kulturális és Médiaügyi Bizottság, valamint egy Oktatási és Tudományos Bizottság.

A Népjóléti Bizottságot is szétválasztják, illetve átnevezik. Ez eddig az egészségügy, a szociális ellátórendszer, a családpolitika és a nyugdíjrendszer területével foglalkozott. Az új ciklusban lesz egy Szociális Bizottság, valamint egy Egészségügyi és Sportbizottság is.

Külön Digitalizációs, Innovációs Bizottságot álílthatnak fel, és újdonság lehet a Társadalmi Részvétel Bizottsága is. Magyar Péter utóbbit úgy képzeli el, hogy a törvényi kötelezettségen felül is bevonják az embereket, érdekképviseleteket, társadalmi szereplőket az előterjesztések véleményezésébe.

A Tisza Párt elnöke hétfőn délután hét miniszter nevét is bejelenti

Fotó: Facebook

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszélt: az ellenzéki pártokkal kompromisszumra törekednek a bizottsági helyek szétosztásánál. Ha nem sikerül megegyezni, akkor az Országgyűlés elnöke terjesztheti be a parlamentnek a bizottsági felsorolást és azt, hogy melyik párt melyik bizottságban hány helyet kap, és kiknek lesz elnöki, alelnöki pozíciója.

Az új kormány tizenhat minisztériummal áll fel, a vezető pozíciók közül hetet hétfőn délután jelent be Magyar Péter.