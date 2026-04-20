3p

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

A Tisza Párt több bizottsággal dolgozna, mint az előző kormány, külön területekre osztanák például a kulturális, vagy a jóléti feladatokat. A társadalmi részvétel is külön bizottságot kaphat az új országgyűlésben.

Húsz parlamenti bizottságot hozna létre a Tisza Párt a következő ciklusra – írja a Telex az általuk megszerzett előkészítő jegyzőkönyv részletei alapján. Az előző parlamentben tizenhat bizottság működött. Magyar Péterék megtartanák a jelenlegi bizottságok többségét, de néhányat átneveznének. A bizottsági struktúráról és bizottsági tagokról a parlament alakuló ülésén szavaznak. A tagságért és az ebizolnöki, alelnöki posztokért külön juttatás jár.

Az országgyűlési bizottságok vitatják meg a törvényjavaslatokat, és döntenek arról, melyek kerülhetnek a plenáris ülések elé. A kinevezése előtt, majd évente egy-egy alkalommal meghallgatják a szakterülethez tartozó minisztert. A bizottságok többségének általában a parlamenti arányoknak megfelelően kormánypárti elnöke van. A törvény alapján ugyanakkor a Nemzetbiztonsági Bizottságot, valamint a parlamenti szokásjog alapján a Költségvetési Bizottságot ellenzéki képviselő vezeti, mivel ezeken a területeken kiemelt hangsúlyt kap a kormány feletti ellenőrzés. Az előző két ciklusban ellenzéki elnöke volt a Fenntartható Fejlődés Bizottságának, a Népjóléti Bizottságnak és a Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak is.

A tervek szerint a Kulturális Bizottságot, amelyhez eddig az oktatás, a tudomány, a kultúra, a sport és a média tartozott, kettébonthatják. A Tisza Párt javaslata alapján lesz egy Kulturális és Médiaügyi Bizottság, valamint egy Oktatási és Tudományos Bizottság.

A Népjóléti Bizottságot is szétválasztják, illetve átnevezik. Ez eddig az egészségügy, a szociális ellátórendszer, a családpolitika és a nyugdíjrendszer területével foglalkozott. Az új ciklusban lesz egy Szociális Bizottság, valamint egy Egészségügyi és Sportbizottság is.

Külön Digitalizációs, Innovációs Bizottságot álílthatnak fel, és újdonság lehet a Társadalmi Részvétel Bizottsága is. Magyar Péter utóbbit úgy képzeli el, hogy a törvényi kötelezettségen felül is bevonják az embereket, érdekképviseleteket, társadalmi szereplőket az előterjesztések véleményezésébe.

A Tisza Párt elnöke hétfőn délután hét miniszter nevét is bejelenti
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszélt: az ellenzéki pártokkal kompromisszumra törekednek a bizottsági helyek szétosztásánál. Ha nem sikerül megegyezni, akkor az Országgyűlés elnöke terjesztheti be a parlamentnek a bizottsági felsorolást és azt, hogy melyik párt melyik bizottságban hány helyet kap, és kiknek lesz elnöki, alelnöki pozíciója. 

Az új kormány tizenhat minisztériummal áll fel, a vezető pozíciók közül hetet hétfőn délután jelent be Magyar Péter.

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Várhatóan 16 minisztérum lesz összesen. A neveket sajtótájékoztatón jelentik be hétfő délután.

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés élére a Tisza Párt.

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

A térképen is látványos az eredménye. 

Érdekes dolgok derültek ki Magyar Péterről – a másikról

Nem is volt annyira független jelölt?

Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Így értékelték a voksolást a civil szervezetek.

Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Függetlenek versenyeznek.

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

Mi lehet a Karmelita kolostor sorsa a kormányváltás után?

Mi lehet a Karmelita kolostor sorsa a kormányváltás után?

Megszólalt az átalakítást végző építész.

A magyarok többsége tényleg leváltaná Sulyok Tamást

A magyarok többsége tényleg leváltaná Sulyok Tamást

Egy friss felmérés szerint.

