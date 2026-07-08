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Közélet MasterCard Turizmus

Új divat terjed: minden második európai valamit tanulna nyaralás alatt?

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Az utazók többsége szerint a készségfejlesztésre épülő utazások az igazán érdekesek. 

A Mastercard több mint 27 000 utazó bevonásával, 28 európai országban végzett reprezentatív kutatása szerint az európaiak közel fele (48%) azt tervezi, hogy következő nyaralása során valamilyen új készséget sajátít el.

A felmérés az Európa egyik legfontosabb gazdasági hajtóerejének számító turizmus résztvevőinek motivációit vizsgálta. Az utazók többsége (51%) szerint a készségfejlesztésre épülő utazások tartalmasabb élményt nyújtanak, mint a hagyományos nyaralások, különösen akkor, ha a programokat helyiek szervezik vagy állítják össze. Az európaiak bő egyharmada (37%) idén már kifejezetten azért foglalt utazást, hogy egy új készséget sajátítson el.

A magyarok bő egyharmada (42%) ért egyet azzal az állítással, hogy szeret új készségeket vagy mesterségeket elsajátítani, amikor nyaralni megy. A magyar utazók relatív többsége (30%) a tradicionális helyi ételek készítésére kiváncsi leginkább, de viszonylag magas érdeklődést (27%) mutatnak a welness-jóga-meditáció témakör iránt is.

A magyarok közül a legtöbben (59%) arra törekednek, hogy tartós emlékeket gyűjtsenek az utazás során, de kiugróan sokak számára fontos az is, hogy kijjebb tolják a saját határaikat (43%), vagy kipróbáljanak új aktivitásokat, tradíciókat vagy ételeket (33%).

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