Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Új dróntörvénnyel jelent meg a Magyar Közlöny

mfor.hu

Az állami felhasználású drónok rendszámot kapnak, és az üzemeltetőt is nyilvántartásba kell venni. Megjelent a reptéri vasút koncessziójáról szóló rendelet is.

Új, részletes szabályozás lép életbe az állami felhasználású drónokat érintően – derült ki a Magyar Közlönyből. A drónokat nyolc kategóriába sorolják a tömegük és funkciójuk szerint. Bármelyik kategóriába is tartozzanak, a járművet és annak üzemeltetését is nyilvántartásba kell venni, az azonosító számot pedig fel kell tüntetni a drónon. A törvény nyolc nappal a kihirdetése után, tehát október 17-étől lép életbe. 

Megjelent a budapesti repülőtéri vasút koncessziójáról szóló rendelet is. Az Orbán Viktor által aláírt rendeletben indoklást is hozzátesznek: 

„A repülőtér töretlen fejlődési potenciáljának kiaknázása és biztosítása a Magyar Állam számára nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hisz olyan közvetlen és közvetett nemzetgazdaságot befolyásoló tényezőkre van hatással, amelyek rövid, közép- és hosszú távon támogatják a Kormány nemzetstratégiai céljait és azok elérését.”

 

A csádi missziót továbbra sem említik meg a Honvédelmi Minisztérium zárszámadásában

Míg tavaly még megemlítették a csádi missziót, mint jövőbeni feladatot, addig a napokban kijött legfrissebb, 2024. évi zárszámadási törvénytervezetben a Honvédelmi Minisztérium (HM) már szót sem ejt róla a beszámolójában. Azt pedig továbbra sem számszerűsítik, hogy a kormánytagok honvédségi repülőgépes útjai milyen összegre rúgtak. A minden eddiginél nagyobb arányú fegyverkezést azonban részletezik.

Vizsgálat indul egy brüsszeli magyar kémhálózat miatt

Európai Bizottság vizsgálatot indít a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében. 

Véglegessé vált a Békement útvonala

Október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban a Békemenet, melynek az útvonala is kiderült a szervező CÖF-CÖKA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Nagy harc várható: Bódis Kriszta indulhat Hadházy Ákos körzetében

Állítólag Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes is ott van a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei között.

Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

Mit vár a kormány a Von der Leyen elleni indítványtól? Bejelentések jöhetnek a következő napokban – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Kormányinfót hozott a csütörtök délelőtt. 

Több száz moldovai állampolgárt utasított ki Magyarország

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

