Új dróntörvénnyel jelent meg a Magyar Közlöny

Új, részletes szabályozás lép életbe az állami felhasználású drónokat érintően – derült ki a Magyar Közlönyből. A drónokat nyolc kategóriába sorolják a tömegük és funkciójuk szerint. Bármelyik kategóriába is tartozzanak, a járművet és annak üzemeltetését is nyilvántartásba kell venni, az azonosító számot pedig fel kell tüntetni a drónon. A törvény nyolc nappal a kihirdetése után, tehát október 17-étől lép életbe.

Megjelent a budapesti repülőtéri vasút koncessziójáról szóló rendelet is. Az Orbán Viktor által aláírt rendeletben indoklást is hozzátesznek:

„A repülőtér töretlen fejlődési potenciáljának kiaknázása és biztosítása a Magyar Állam számára nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hisz olyan közvetlen és közvetett nemzetgazdaságot befolyásoló tényezőkre van hatással, amelyek rövid, közép- és hosszú távon támogatják a Kormány nemzetstratégiai céljait és azok elérését.”