Új dunafürdő épülhet, megvan a helye is

A Főváros és a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. nemcsak megvalósíthatósági tanulmányt készít a dunafürdőről, hanem már idén nyáron meg is építené az első tesztverziót – derül ki a Valyo Facebook-posztjából. A fürdő moduláris elemekből áll majd össze, és a Palatinusnál kap helyet.

