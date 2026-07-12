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Közélet Média MTVA

Új felirat jelent meg a Hírado.hu honlapján

mfor.hu

A keddi elnézést kérő szöveget újra cserélték. 

Kedves Látogató!

Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata.

Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk.

Köszönjük

Ez a felirat fogadja szombattól a látogatóka a Hirado.hu honlapon. Az MTVA hírszolgáltatását kedden függesztették fel, a képernyők és a honlap elsötétült, egy fekete alapon fehér feliratban elnézést kértek a nézőktől az elmúlt évek hazugságai miatt. Az MTVA-tól ugyanakkor számos vezető távozott. 

Felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot („Pitbull”), a közmédia addigi hírigazgatóját, valamint Papp Dániel korábbi vezérigazgatót és Altorjai Anitát, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. eddigi vezetőjét is. A törvényi mandátumok lejárta miatt a Koltay András vezette Médiatanács eddigi testülete is megszűnt.

A nagytakarítás a képernyősöket és a háttérben dolgozó középvezetőket sem kímélte. A felmentettek listáján szerepel Kárász Róbert kreatív igazgató, valamint Csete Beáta és Kakuk L. Tamás műsorvezetők, akik a korábbi, nagy visszhangot kiváltó Magyar Péter-interjút készítették az M1-en.

Az MTVA irányítását Dr. Horváth P. András ideiglenes vezérigazgató kinevezésével egy vadonatúj, átmeneti menedzsment vette át. A hírigazgatóság élére Bodacz Balázs került, az online igazgatóságot Mészáros Zsófia vezeti, míg a Kossuth Rádió irányítását Kerényi György kapta meg. 

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