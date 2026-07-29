Új felmérés: a Fidesz szavazóinak többsége nem hisz Orbán Viktor jóslatának?

Az elmúlt 16 év után először fordult elő, hogy Orbán Viktor már nem hatalmon lévő miniszterelnökként érkezett Tusványosra, ahol ezúttal főleg a Tisza Párt céljairól beszélt. Az állítólagos önkényuralom képe mellett a beszédben emellett próbált lelket önteni a szétzilált a Fidesz-táborba, a súlyos választási vereség miatti felelősséget pedig annyival intézte el, hogy mivel veszélybe került a szabadság, önkritikára sajnos nincs idő, helyette ellenállásra kell váltani – foglalta össze a HVG.

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Az Europion piackutató HVG-nek készített reprezentatív felmérésben arról kérdezte az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően – és egyáltalán milyen jelentőséget tulajdonítanak a leváltott miniszterelnök előadásának.

Az eredmények szerint a magyarokat továbbra is alapvetően érdekli a volt kormányfő mondandója, a megkérdezettek 20 százaléka ugyanis meghallgatta a tusványosi beszédet, a népesség fele pedig olvasott róla összefoglalót, és csupán 30 százalék nem követte azt.

Lesz-e nagy őszi fordulat?

A válaszadókat arról is kérdezték, hogy mennyire hisznek abban, hogy bejön Orbán Viktor azon jóslata, miszerint ősszel, a választás utáni 134. napon ki fog derülni, hogy a Tisza „önkényuralmi rendszere” fenntarthatatlan, amikor pedig az emberek ráébrednek a valóságra, „meglesz a többség a szabadság és a demokrácia helyreállítása mellett”.

A megkérdezettek csupán 15 százaléka látja úgy, hogy a jelenlegi parlamenti ellenzék hamarosan népszerűbb lesz a Tiszánál. 21 százalék szerint ha csökken is a Tisza támogatottsága, az elpártolók nem a Fidesz táborát fogják erősíteni, 28 százalék szerint viszont a Tisza megőrzi jelenlegi támogatottságát. A legtöbben – 36 százalék – pedig azt várja, hogy ha idővel csökken is Tisza támogatottsága, a párt még sokáig megőrzi vezető pozícióját.

Külön érdekes, hogy a közvélemény-kutatás szerint az áprilisi Fidesz-szavazóknak is kevesebb mint a fele bízik abban, hogy igaza lesz Orbán Viktornak, 27 százalékuk pedig úgy véli, hogy a Tisza-táborból lemorzsolódók sem a Fideszhez térnek majd vissza.