Új információkat közöltek az állítólagos ukrán kémbotrányról

Az ukrán kémbotrányként elhíresült ügy május elején robbant ki, amikor az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) bejelentette, hogy az ország történetében először lelepleztek egy külföldi ügynökhálót: a bejelentés szerint magyar kémeket azonosítottak, akik többek között azt térképezték fel, hogyan fogadná Kárpátalja lakossága, ha magyar csapatok vonulnának be a területre békefenntartónak. Ezt követően diplomáciai háború robbant ki a magyar és az ukrán fél között kitoloncolással, látványos utcai elfogással, a Fidesz pedig azóta is igyekszik összekötni az ukrán kémtevékenységet a Tisza párttal.

„Ezen kívül a szolgálatok tételesen ismertették az orosz–ukrán és a közel-keleti konfliktusok aktualitásait, velük együtt azt is, hogy ezek miként hatnak a világban zajló eseményekre” – tette még hozzá posztjában Sas Zoltán.

A befolyásolt személyek között aktív és volt országgyűlési képviselőket, médiamunkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait is sikerült beazonosítani – jelentette ki a testület elnöke, konkrét nevek vagy utalások nélkül.

A jobbikos politikus szerint az ülésen a polgári titkosszolgálatok részletesen bemutatták a kémbotrány egyes folyamatait, állítása szerint sikerült megismerni az ukrán hálózat törekvéseit és a befolyásolt személyek körét is a feltáró munka során.

A nemzetbiztonsági bizottság elnöke szerint aktív és volt országgyűlési képviselők is vannak az ukránok által befolyásolt személyek között.

