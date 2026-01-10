Új jelmondatot talált a Fidesz

2p
Új szlogent találtak a Fidesz kongresszusára: Fidesz – a biztos választás! Folyamatosan frissülő hírfolyamunkban beszámolunk a párteseményről. 

Legutóbb 2023. november 18-án tartott tisztújító kongresszust Fidesz, ahol a korábbi gyakorlatnak megfelelően elvileg két évre választották újra a pártelnököt és az alelnököket.

Orbán Viktor 1993–2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Papírforma szerint – két évre szóló mandátummal számolva - 2025 novemberében lett volna esedékes a Fidesz tisztújító kongresszusa. Kósa Lajos, a párt egyik alelnöke viszont akkor elárulta: tisztújítást legközelebb csak a 2026-os országgyűlési választás után tartanak, így meghosszabbították az elnök és az alelnökök mandátumát.

A 13 órakor kezdődött kongresszus tehát nem tisztújító, hanem a 106  jelöltet bemutató kongresszus.

Úgy tűnik, a Fidesz új jelmondatot, szlogent talált. Ugyanaz, ami Orbán Viktor reggeli posztjában is feltűnt már
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A DK a Hungexpo-ra érkező Fidesz-es vendégeket egy kifeszített molinóval várta, melyen ez áll: Ki az a Zsolti bácsi?

A kezdés azonban csúszik, mint járdákon az odafagyott hó. 

Jó 20 perces csúszással azonban elkezdődött a kongresszus, amit nem Szabó Zsófi és Rákay Philip, hanem Szentkirályi Alexandra és Németh Balázs moderál.

Több mint 1400 pártküldött rendelkezik érvényes mandátummal, és legalább több mint 800 delegált megjelent, így határozatképes a kongresszus. Majd elsőként Kövér László, az Országgyűlés elnöke kezdte a beszédek sorát, aki kijelentette: Azok akarunk maradni, akik vagyunk. Hozzátette: a tét: a minden. Ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk mindent elveszíthetünk. Szerinte a Tisza Párt állítólagos kormányzati tervei a bizonyíték arra, hogy veszélyben vannak azok az eredmények, amiket a Fidesz ért el az utóbbi 16 évben.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a következő szónok. Rövid beszédének lényege: EZEKET csak úgy fogjuk legyőzni, ahogy eddig is. 

Ezek után Rob Schneider színész Hollywodból mondta el videóüzenetét, őt követte Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára, aki a családi adókedvezményekről beszélt. 

Rég szólalt meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, de most ő is itt van, és beszédet mond. Azzal kezdte, hogy nincs jobb, mint magyarnak lenni. 

 

 

 

 

