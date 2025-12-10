1p

Új kedvezményt vezet be a MÁV, így juthat hozzá a jegyvásárlásnál

A vállalat az alkalmazáshoz köti azt.

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas, aki az új MÁVPlusz alkalmazásban vásárolja meg a menetjegyét – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

A MÁV csoport közleménye szerint december 12-étől, péntektől az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár az okoskedvezmény, függetlenül a vásárlás időpontjától, így akár az indulás előtti utolsó pillanatban váltott jegyért is.

Mekkora fizetésemelést kaphat 2026-ban? Friss előrejelzés érkezett

Már javában zajlanak bértervezési folyamatok: a cégek mozgásterét egyszerre befolyásolja az infláció alakulása, a munkaerő megtartásának kényszere, valamint a jövő nyáron életbe lépő uniós bértranszparencia irányelv.

Eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa

Megszavazták a képviselők a 14. havi nyugdíjat, és bevezetésének módját.

Magyar Péter mielőbbi választást szeretne, tüntetést szervez

A gyermekbántalmazási ügy újabb fejleményeire reagált.

Gyors volt a kormány: megjelent a javítóintézeteket rendőri felügyelet alá helyező rendelet

Gulyás Gergely a szerda reggeli kormányinfón jelentette be, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek.

A Generali Biztosító csatlakozott az MBTSZ stratégiai partnereihez

A hazai biztosítási szektor jövőjét meghatározó képzési program újabb kiemelt támogatóval bővült: stratégiai megállapodást kötött a piac egyik meghatározó szereplője, a Generali Biztosító és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ).

Most akkor kaptunk-e védőpajzsot Trumptól vagy sem? Erre is válaszolt Gulyás Gergely a Kormányinfón

Miután kedden volt kormányülés, szerda reggel 8 órára hirdették meg az eheti Kormányinfót. 

Csalástól tart a választók majdnem fele a jövő évi parlamenti választásokon

Viszonylag sokan vannak, akik szerint a választási szervek nem fogják tisztán lebonyolítani a választást.

Egyre forróbb ügy a Szőlő utca – a kormány közleményt adott ki

Felgyorsultak az események a Szőlő utcai javítóintézet ügye körül. 

Belano mentorával, Tóth Andival együtt örült a győzelemnek

Erősre sikerült az X-Faktor búcsúja, de a TV2 sem szomorkodhat

A hétköznapokon ezúttal nem történt változás a kereskedelmi csatornák programjában, a megszokott menetrenddel várták a nézőket.

Politico: fontos névsorba került be Karácsony Gergely

Karácsony Gergely bekerült a Politico listájába, amely a jövő tíz legfeltörekvőbb politikusát gyűjtötte össze. 

