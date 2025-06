Új korszak kezdődött a MÁV-nál – nagy változásokat hozott a június

Június 1-jétől nemcsak az állami kézben lévő hatósági, hanem a magánkézben lévő független műszaki vizsgaállomásokon is honosítani lehet majd más, uniós országból behozott használt autókat. Ezt a területért felelős Építési és Közlekedési Minisztérium árulta el nemrég újságírói kérdésre, a tárca azonban a változás időpontját csak „várható” időpontként jelölte meg.

A hónapkezdettől a vonaljegy 500, a járművezetőnél váltott jegy 700 forintba kerül, a 10 darabos gyűjtőjegyért 4500 forintot kell fizetni. Az időalapú jegyek is drágultak: a 30 perces jegy ára 600, a 90 percesé 850 forint lett. A Budapest 24 órás jegy ára 2750 forintra emelkedett.

