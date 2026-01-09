2p
Közélet Magyar Péter Tisza Párt Választás 2026

Új közösségi pártfinanszírozást jelentet be Magyar Péter

mfor.hu

A Tisza Párt vezetője a szervezet Szépvölgyi úti irodájában tartott háttérbeszélgetésen mutatta be az új megoldást, amivel a választásokig szeretnék megsokszorozni bevételeiket.

Magyar Péter szerint Magyarországon legalább 20 milliárd forintra van szükség ahhoz, hogy valaki érdemben versenyben legyen az állampárttal. Ettől a szinttől a Tisza Párt jelenleg messze elmarad, „fegyveregyenlőségről nincs szó.” Miután a párt nem indult az előző országgyűlési választáson, állami támogatást nem kap. Ezután jelentette be, hogy a párt a 2026-os választásra egy új támogatási struktúrát dolgozott ki, amely január 15-én lép hatályba – foglalja össze a 444.

Mások a kampámyfinanszírozási lehetőségei a két jelölt pártjának
Fotó: Facebook/Péter Magyar

Az új kampányfinanszírozási modell lényege, hogy a Tisza Párt mind a 106 egyéni választókerületben induló jelöltjét célzott adománygyűjtéssel lehet támogatni. Minden jelölt külön alszámlát kap, a beérkező pénzeket pedig egy sávos rendszerben osztják el: az összeg egy része a jelöltnél marad, más része a központi kasszába, illetve egy kompenzációs alapba kerül. Ez utóbbi célja, hogy mérsékelje a tehetősebb, jellemzően budapesti körzetek és a nehezebb helyzetű vidéki választókerületek közötti különbségeket.

„Nyilván nem lesznek egyenlőek a lehetőségek, vidéken alacsonyabb az adakozási hajlandóság, de valamilyen szinten ki tudjuk egyenlíteni a jelöltjeink esélyeit Budapesten és mondjuk Vásárosnamény környékén” – mondta Magyar Péter.

A beérkezett adományokból

  • 0 és 2 millió forint között a beérkező támogatás teljes egészében az egyéni jelölté;
  • 2 és 20 millió forint között az összeg 25 százalékával a jelölt rendelkezhet, a fennmaradó rész a központi költségvetésbe és a kompenzációs alapba kerül,
  • 20 millió forint felett a támogatás 50 százaléka marad a jelöltnél, a másik fele pedig a központi kasszát és a kompenzációs alapot gyarapítja.

