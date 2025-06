Új magyar párt a látharáron

A törvényjavaslat szerda éjjel érkezett be.

Hatalomra szükség van, de a korlátlan hatalom rossz, akárki is gyakorolja. Mi, választópolgárok döntjük el, hogy egyensúly lesz-e a magyar politikában. Ezért mi egy új politikai közösséget indítunk útjára. Mától megkezdjük ennek szervezését. Várjuk mindazokat, akik tenni akarnak hazájukért. Régieket és újakat. A fejleményekről folyamatosan hírt fogok adni. Hazaszeretet, mértéktartás, gyarapodó családok, európai Magyarország − hangzott el a KDNP-s politikus videójában.

Vasárnap új posztot tett közzé Gaal Gergely, aki a videóban egy új párt alapításáról számolt be, ugyanakkor sem nevéről, sem jellegéről, politikai irányáról nem tett bejelentést. Minden további fejleményről később ad tájékoztatást.

Május 22-i lemondását követően vasárnap már új politikai közösség létrehozásáról számolt be Gaal Gergely, de részleteket egyelőre nem árult el.

