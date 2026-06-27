Új számok érkeztek: több évtizedes mélyponton van a Fidesz-KDNP

Ugyan az elmúlt hetekben tovább csökkent a bizonytalan pártpreferenciával jellemezhető felnőttek száma, a pártok erőviszonyai a várakozásoknak megfelelően nem változtak az utóbbi 1 hónapban. A felnőtt népesség döntő többsége továbbra is kormánypárti szavazó, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága több évtizedes mélypontján áll – ez derült ki az IDEA Intézet június közepén elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből.

A hazai belpolitika továbbra is kifejezetten intenzív és eseménydús időszakát éli, és az elmúlt hetekben sokan voltak olyanok is, akik újonnan tudtak pártot választani maguknak. Májusról júniusra 3 százalékponttal csökkent a kérdésre nem tudom/nem válaszolók aránya (11 százalék), és az újonnan megjelenő szimpatizánsok a fennálló erőviszonyoknak megfelelően oszlottak el a politikai paletta szereplői között.

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Ha június közepén parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a felnőtt népesség 60 százaléka támogatta volna a regnáló kormánypártot, miközben a Fidesz-KNDP-re csak alig több mint egyötödük szavazott volna (21 százalék).

Egy esetleges júniusi választáson is hárompárti parlament jött volna létre. A Mi Hazánk jelenleg a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók között is eléri a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt.

A kétharmad megint nem lenne kérdés

A biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok alapján egy esetleges júniusi választáson a szavazatok több mint kétharmadát szerezte volna meg Magyar Péter pártja (68 százalék), miközben a Fidesz-KDNP-t csak a szavazók negyede (24 százalék), a Mi Hazánk Mozgalmat pedig 5 százalékuk támogatta volna. Az eredmények azt mutatják, hogy a TISZA kormányzásának első hetei nem okoztak csalódást a párt támogatóinak. Sőt, ha újra parlamenti választásokra kerülne sor, a jelenlegi kormánypártok nagy valószínűséggel még a tavaszinál is dominánsabb győzelmet aratnának az ellenzéki pártok felett.