2p
Közélet Fidesz Közvélemény-kutatás

Új számok érkeztek: több évtizedes mélyponton van a Fidesz-KDNP

mfor.hu

Ezt mutatja egy új felmérés.

Ugyan az elmúlt hetekben tovább csökkent a bizonytalan pártpreferenciával jellemezhető felnőttek száma, a pártok erőviszonyai a várakozásoknak megfelelően nem változtak az utóbbi 1 hónapban. A felnőtt népesség döntő többsége továbbra is kormánypárti szavazó, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága több évtizedes mélypontján áll – ez derült ki az IDEA Intézet június közepén elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből.

A hazai belpolitika továbbra is kifejezetten intenzív és eseménydús időszakát éli, és az elmúlt hetekben sokan voltak olyanok is, akik újonnan tudtak pártot választani maguknak. Májusról júniusra 3 százalékponttal csökkent a kérdésre nem tudom/nem válaszolók aránya (11 százalék), és az újonnan megjelenő szimpatizánsok a fennálló erőviszonyoknak megfelelően oszlottak el a politikai paletta szereplői között.

Ha június közepén parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a felnőtt népesség 60 százaléka támogatta volna a regnáló kormánypártot, miközben a Fidesz-KNDP-re csak alig több mint egyötödük szavazott volna (21 százalék).

Egy esetleges júniusi választáson is hárompárti parlament jött volna létre. A Mi Hazánk jelenleg a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók között is eléri a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt.

A kétharmad megint nem lenne kérdés

A biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok alapján egy esetleges júniusi választáson a szavazatok több mint kétharmadát szerezte volna meg Magyar Péter pártja (68 százalék), miközben a Fidesz-KDNP-t csak a szavazók negyede (24 százalék), a Mi Hazánk Mozgalmat pedig 5 százalékuk támogatta volna. Az eredmények azt mutatják, hogy a TISZA kormányzásának első hetei nem okoztak csalódást a párt támogatóinak. Sőt, ha újra parlamenti választásokra kerülne sor, a jelenlegi kormánypártok nagy valószínűséggel még a tavaszinál is dominánsabb győzelmet aratnának az ellenzéki pártok felett.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kritikus a helyzet a kánikulában – Vitézy Dávidhoz fordult a reptéri szakszervezet

A reptéri dolgozók szenvednek a hőségben.

Újdörögdi kézigránát-baleset: Ruszin-Szendi Romulusz fontos lépést jelentett be

Újdörögdi kézigránát-baleset: Ruszin-Szendi Romulusz fontos lépést jelentett be

Elrendelik a belső vizsgálatot.

Jön a hőség, vizsgázik az ármaszolgálató

Jön a hőség, vizsgázik az áramszolgáltató

Csúcsra járnak a lakásokban a klímák. Több napig hőségkupola lesz felettünk, önkorlátozásra kéri a lakosságot az áramfogyasztásban a gazdasági és energetikai miniszter. De vajon bírja-e majd az áramhálózat az extra terhelést? Kell-e „blackout” helyzetektől tartani? Vagyis attól, hogy egy-egy területen az extrém hőségben akadozhat majd az áramszolgáltatás.

Magyar Péter egy egész sor helyettes államtitkárt küldött el és nevezett ki

Magyar Péter egy egész sor helyettes államtitkárt küldött el és nevezett ki

Ez a péntek esti Magyar Közlönyből derült ki.

Főispáncsere indul: Magyar Péter döntött a kormányhivatali vezetőkről

Főispáncsere indul: Magyar Péter döntött a kormányhivatali vezetőkről

Hét vármegyei kormányhivatal élén lesz személycsere, miután Magyar Péter új főispáni kinevezésekről határozott a Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint.

Elsöprő többség korlátozná a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

Elsöprő többség korlátozná a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

Az alaptörvény 17. módosításáról érkezett eddigi vélemények 95 százaléka támogatja, hogy az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthessék be mandátumukat – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter.

Varga Mihály

Még hogy Varga Mihályék nem tudnak meglepetéseket okozni!

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy miközben a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az általam vártnál kevesebbet vágott az alapkamaton, az idei inflációs előrejelzését viszont jobban csökkentette, mint ahogy arra Varga Mihály 2025 márciusa óta tartó jegybankelnöki ténykedése alapján számítottam. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Jön a plakátmentesebb Budapest: tömegesen szűnhetnek meg a hirdetőfelületek

Jön a plakátmentesebb Budapest: tömegesen szűnhetnek meg a hirdetőfelületek

A főváros új rendelete alapján akár 10 ezer plakáthely is megszűnhet Budapesten, miközben az óriásplakátok és reklámhálók kikerülnek a közterületekről.

Megjelent a rendelet: így változik a pedagógusok fizetése

Megjelent a rendelet: így változik a pedagógusok fizetése

Minden kategóriában emelkedik a pedagógusok fizetése a gyakornokoktól a kutatótanárokig. A változás augusztustól lép életbe, ekkor január 1-jéig visszamenőleg is megkapják a különbözetet.

Orbán Viktor felelősségét is vizsgálja az ügyészség az aranykonvoj-ügyben

Orbán Viktor felelősségét is vizsgálja az ügyészség az aranykonvoj-ügyben

Farkas Örs korábbi államtitkár, és Hajdu János, a TEK egykori vezetőjével szemben pedig megállapítható a megalapozott gyanú. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG