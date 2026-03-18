Új számok: Magyar Pétert háromszor többen hallgatták, mint Orbán Viktort

A Békemeneten 58 ezren hallgatták Orbánt, a Nemzeti Meneten 162 ezren Magyart a kutatók szerint.

A fideszes Békemeneten 58 ezer, a Tisza Párt Nemzeti Menetén 162 ezer ember hallgathatta Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert a rendezvények csúcsán, a beszédeik 10. percében – összesítette a Szabó Andrea szociológus, politikatudós által vezetett Tömegbecslő Kutatás 2026 elnevezésű tudományos projekt, derül ki a 24.hu cikkéből.

A készítők a fenti eredmény értelmezéséhez kiemelten ajánlják a projekt tudományos módszertanának tanulmányozását.

A tömegbecsléshez az adatfelvételt végző 56 fős, hallgatói önkéntesekből álló csoport mellett felállítottak egy fesztivál- és koncertszervezőkből, geofizikusokból, szoftveres, adatelemző szakemberekből, korábbi demonstrációk szervezésében részt vevő, illetve politikai elemzőkből álló projektcsapatot. A nemzetközi legjobb gyakorlatokat felhasználva kidolgoztak egy új mérési, becslési módszertant, amelyet Magyarországon korábban nem alkalmaztak – írták az eredményt közlő dokumentumban.

Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése teljesen más számokat mutatott: a fideszes Békemeneten és a Kossuth téren 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható, a Hősök terén és az Andrássy úton, azaz a tiszás Nemzeti Meneten pedig 150 ezer készüléket számolt.

Figyelem, fontos választási határidő jár ma le

Figyelem, fontos választási határidő jár ma le

Jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

Újabb hat évig Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke

Sulyok Tamás köztársasági elnök újabb hat évre kinevezte Rigó Csaba Balázst a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökévé, aki kedden az eskü letétele után átvette kinevezési okmányát a Sándor-palotában.

Fekete Pákó kiesett, de a TV2 így is örülhetett

Így alakultak a 11. hét nézettségi számai.

Bátonyterenye ismét a bírósághoz fordul az akkufeldolgozó ellen

Bátonyterenye ismét a bírósághoz fordul az akkufeldolgozó ellen

Az önkormányzat most a SungEel bővítési engedélyének megsemmisítését kéri.

Török Gábor alig lát nagyobb esélyt a Tisza győzelmére, mint a Fideszére

Török Gábor alig lát nagyobb esélyt a Tisza győzelmére, mint a Fideszére

Nagyon szoros eredményre számít.

Meghalt Siklós Csaba József volt miniszter

Meghalt Siklós Csaba József volt miniszter

Az Antall-kormányban látta el tisztségét.

Karácsony Gergely örül, itt egy újabb fordulat a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Karácsony Gergely örül, itt egy újabb fordulat a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Az Alkotmánybíróság elé kerül a kormányrendelet.

Újabb gyomrost kapnak, akik piaci áron tankolnak

Újabb gyomrost kapnak, akik piaci áron tankolnak

A piaci árak tovább emelkednek.

Nagy tervei vannak Magyar Péteréknek a Mol jövőjéről

Nagy tervei vannak Magyar Péteréknek a Mol jövőjéről

Átalakítanák az energetikai cég struktúráját. 

Megismételte Orbán Viktor szavait Magyar Péter, de legfeljebb nyolc évig maradna hatalmon

Konkrét ígéretek is elhangzottak a Tisza elnökének beszédében, 100 ezer forintot kapna minden magyar iskolás, 200 ezret minden nyugdíjas.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

