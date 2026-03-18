Új számok: Magyar Pétert háromszor többen hallgatták, mint Orbán Viktort

A fideszes Békemeneten 58 ezer, a Tisza Párt Nemzeti Menetén 162 ezer ember hallgathatta Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert a rendezvények csúcsán, a beszédeik 10. percében – összesítette a Szabó Andrea szociológus, politikatudós által vezetett Tömegbecslő Kutatás 2026 elnevezésű tudományos projekt, derül ki a 24.hu cikkéből.

A készítők a fenti eredmény értelmezéséhez kiemelten ajánlják a projekt tudományos módszertanának tanulmányozását.

A tömegbecsléshez az adatfelvételt végző 56 fős, hallgatói önkéntesekből álló csoport mellett felállítottak egy fesztivál- és koncertszervezőkből, geofizikusokból, szoftveres, adatelemző szakemberekből, korábbi demonstrációk szervezésében részt vevő, illetve politikai elemzőkből álló projektcsapatot. A nemzetközi legjobb gyakorlatokat felhasználva kidolgoztak egy új mérési, becslési módszertant, amelyet Magyarországon korábban nem alkalmaztak – írták az eredményt közlő dokumentumban.

Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése teljesen más számokat mutatott: a fideszes Békemeneten és a Kossuth téren 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható, a Hősök terén és az Andrássy úton, azaz a tiszás Nemzeti Meneten pedig 150 ezer készüléket számolt.