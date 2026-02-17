Új tendert írnak ki a tudományos innovációs parkokra, Paár Attila is kifogásolta a pályázatot

Az Óbudai Egyetem cége, a négy éve alapított Science Pillar Nonprofit Kft. három – a kaposvári, a székesfehérvári és zsámbéki – Tudományos Innovációs Parkra (TIP) írt ki feltételes pályázatot decemberben a magasépítési beruházások elvégzésére. Céljuk az, hogy ne csupán modern épületeket hozzanak létre, hanem olyan környezetet teremtsenek maximum 540 nap alatt, amely képes alkalmazkodni a jövő technológiai és piaci kihívásaihoz.

A kaposvári tudományos és innovációs park egy 42 024 négyzetméteres telken épülhet meg, összesen 6780 négyzetméter nettó alapterülettel – ez három ütemezésben három csarnokot jelent.

Székesfehérváron 33 176 négyzetméteres telek áll rendelkezésre, ahol több funkcionálisan eltérő épületet és parkolót húznának fel négy kivitelezési ütemben.

A magyar Szilícium-völgyként is aposztrofált zsámbéki park egy 30 005 négyzetméteres telken, egyetlen kivitelezési ütemben négy funkcionális épület formájában valósulna meg.

Ám a tender eredménytelenül zárult, a győztest nem választották ki, mégpedig „egyéb ok” miatt. A dokumentum szerint egyetlenegy ajánlatot sem nyújtottak be, viszont januárban és februárban több panasz is érkezett a közbeszerzési kiírás ellen.

A pályázatban komoly szakmai kritériumokat szabtak meg, például a projektirányító szakemberek felkészültségét illetően, de arra vonatkozóan is, hogy a kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson túl több hónap többletjótállást vállaljon a pályázó cég. De mégsem ezzel volt gondjuk a pályázni kívánó cégeknek.

Versenyjogot korlátozó a kiírás?

Először a Magyar Építő Zrt., utána a Karmelita kolostort is felújító Confector Kft., majd Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik jelentős képviselője, a ZÁÉV Építőipari Zrt. is jelezte a cégnek a műszaki-szakmai kifogásait a kiírt feltételek miatt. Végül aztán a WHB Group ügyvezetője és tulajdonosa, Paár Attila, a 16. leggazdagabb magyar sem találta megfelelőnek a referenciákra vonatkozó alkalmassági feltétel jogszerűségét, ezért ő is előzetes vitarendezést kezdeményezett, s arra kérte a kiíró Óbudai Egyetemet, hogy a 2025. december 19-én megjelent ajánlati felhívást vonja vissza.

A cég szerint ugyanis a kiírás három dologban is jogsértő és súlyosan versenykorlátozó a szakmai és műszaki kritériumok tekintetében.

Paárék szerint ezen túlmenően a TIP-ekre kiírt közbeszerzési kiírás az esélyegyenlőségre, az egyenlő bánásmódra, valamint a jóhiszeműség és a tisztesség követelményére vonatkozó előírását is megsérti.

Paár Attila egyébként – akinek cége évek óta sorra nyerte a közbeszerzéseket –, tavaly év elején „évindító gondolatai”-ban aggódásának adott hangot, amikor arról írt, hogy kevesebb az állami beruházás. Úgy látja, épp ezért a piaci munkákra helyeződik a hangsúly az építőiparban, és versenyezni kell a megbízásokért, ezért már 2024-ben elkezdtek szemléletet váltani. A bejegyzés valamilyen okból már nem látható, idén pedig nem jelent meg hasonló személyes írása a cég honlapján.

Mínuszban a közbeszerzést kiíró cég

Az Óbudai Egyetem az észrevételekre reagálva végül közölte: az alkalmassági követelmények módosítása közbeszerzési jogi szempontból olyan jelentős változtatásnak minősül, amely nem lehetséges korrigendum (ami egy korábban közzétett szövegben, dokumentumban vagy kiadványban előforduló hibák utólagos javítását jelenti – a szerk.) közzétételével, ezért úgy döntöttek, hogy 2026. február 11-én visszalépnek a közbeszerzéstől.

Azt is kijelentették az ügyvéd által jegyzett levelükben, hogy az új közbeszerzési eljárásban már figyelemmel lesznek a benyújtott kiegészítő tájékoztatás kérésekben foglaltakra is.

Az Opten adatai szerint a december közepén új ügyvezetőt kinevezett Science Pillar Nonprofit Kft. az új közbeszerzést úgy fogja kiírni, hogy a 2025-ös számait még nem tette közzé. Igaz, 2024-ben befektetett eszközei 1,9 milliárd forintra rúgtak, de nem volt bevétele, üzemi eredménye pedig mínusz 246,4 millió forint lett, az adózás előtti eredménye pedig közel 200 milliós veszteséget mutatott. Egyetlen 2025-ös adatukat frissítették, e szerint december végén a törzstőkéjüket 4,6 millióra emelték.