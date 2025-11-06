Új területeken is kipróbálná magát a a Digitális Polgári Körök mögött álló cég

A HVG vette észre, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) elindításában fontos szerepet játszó cég, a Fidesz korábbi digitális igazgatójának, Dukász Magornak Digitális Szuverenitás Központ Kft-je új tevékenységi köröket vett fel.

A cég eddig bejegyzett fő tevékenysége a film-, videó- és tévéműsor-készítés, amit elsősorban pr- és reklámtevékenységek egészítettek ki. Most viszont bejegyezték a számítógépes programozást, a számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az egyéb információs szolgáltatásokat.

„Ez arra utal, hogy a Digitális Polgári Körök egyik kitalálója legalább részben a saját kezébe akarja venni ezeket a funkciókat. Ez különösen jól jöhet például olyan adatbázisok elkészítésekor, amelyek a választási kampányban tudnak hasznosak lenni”

- írja a lap.