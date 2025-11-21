Új testületet alakított Nagy Márton minisztériuma a magánegészségügy számára

Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempont – jelentette be a minisztérium. A Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével aklakult meg az új testölet november 11-én.

Növekszik az egészségügyben a magánszektor. A miskolci TritonLife magánkórház.

Fotó: TritonLife

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült átfogó felmérés feltárta a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek közvetlenül a betegek érdekeit szolgálják:

A betegek jogainak és érdekeinek erősítése. Előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési terv biztosítása; az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatás; a betegjogi képviselet hatékonyabb érvényesítése. A szolgáltatások átláthatóságának növelése. Egységes, nyilvános árlisták; világos és betartható ÁSZF-ek; a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása. A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése. Egységes minimumkövetelmények kialakítása; az indokolatlan vizsgálatok visszaszorítása; a biztosítók és szolgáltatók adatközlésének összehangolása. A hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzések megerősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználása, illetve bővítése.

Ezen célok megvalósítása érdekében 2025 november 11-én – a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével – megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.

A Testület tagjai:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Belügyminisztérium/Egészségügyi Államtitkárság

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Magyar Biztosítók Szövetsége

Vállalkozók Országos Szövetsége – Egészségügyi Tagozat

A Magánegészségügyi Koordinációs Testület feladata lesz:

a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása,

a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése,

állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között,

az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása,

a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.

A Testület létrejötte fontos mérföldkő egy olyan átlátható, egységes és valóban betegközpontú magánegészségügyi rendszer kialakításában, amely a betegek, a szolgáltatók és a teljes egészségügyi ellátórendszer közös érdekeit szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy a betegek biztonságban, megfelelő információk birtokában és kiszámítható környezetben vehessék igénybe a magánellátás szolgáltatásait.