3p

Közélet Egészségügy és egészségipar Nagy Márton

Új testületet alakított Nagy Márton minisztériuma a magánegészségügy számára

mfor.hu

Létrejött a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület.

Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempont – jelentette be a minisztérium. A Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével aklakult meg az új testölet november 11-én.

Növekszik az egészségügyben a magánszektor. A miskolci TritonLife magánkórház.
Növekszik az egészségügyben a magánszektor. A miskolci TritonLife magánkórház.
Fotó: TritonLife

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült átfogó felmérés feltárta a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek közvetlenül a betegek érdekeit szolgálják:

  1. A betegek jogainak és érdekeinek erősítése. Előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési terv biztosítása; az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatás; a betegjogi képviselet hatékonyabb érvényesítése.
  2. A szolgáltatások átláthatóságának növelése. Egységes, nyilvános árlisták; világos és betartható ÁSZF-ek; a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása.
  3. A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése. Egységes minimumkövetelmények kialakítása; az indokolatlan vizsgálatok visszaszorítása; a biztosítók és szolgáltatók adatközlésének összehangolása.
  4. A hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzések megerősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználása, illetve bővítése.

Ezen célok megvalósítása érdekében 2025 november 11-én – a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével – megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.

A Testület tagjai:

  • Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Belügyminisztérium/Egészségügyi Államtitkárság
  • Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
  • Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Magyar Biztosítók Szövetsége
  • Vállalkozók Országos Szövetsége – Egészségügyi Tagozat

A Magánegészségügyi Koordinációs Testület feladata lesz:

  • a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása,
  • a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése,
  • állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között,
  • az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása,
  • a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.

A Testület létrejötte fontos mérföldkő egy olyan átlátható, egységes és valóban betegközpontú magánegészségügyi rendszer kialakításában, amely a betegek, a szolgáltatók és a teljes egészségügyi ellátórendszer közös érdekeit szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy a betegek biztonságban, megfelelő információk birtokában és kiszámítható környezetben vehessék igénybe a magánellátás szolgáltatásait.

