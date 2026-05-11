Új választási törvény lesz? Egy ponton bizonyosan változik

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn.

Tarr Zoltán arról beszélt:

a Fidesz-KDNP közösségeket lebontó politikája után a Tisza-kormány célja, hogy lebontsa a gyűlölet falait.

Arra vállalkoznak, hogy a közösségekkel, a családokkal, az iskolai, a munkahelyi és nemzetiségi közösségekkel együttműködve építsék a társadalmat, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását.

Ennek részeként a választási rendszert a bizottsággal, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva módosítani fogják, hogy az valóban megfeleljen a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet – mondta.

A miniszterjelölt kiemelte: ahogy a teljes oktatás, úgy a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik.

A kormány támogatni, finanszírozni fogja a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket.

Hozzátette: ezek életbevágóan fontosak a nemzetiségek fennmaradásához, kultúrájuk megőrzéséhez és ahhoz, hogy Magyarország egy „sokszínű, békés és nyugodt ország legyen” – jelezte Tarr Zoltán. (MTI)