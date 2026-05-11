Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Közélet parlament Tisza Párt Választás

Új választási törvény lesz? Egy ponton bizonyosan változik

Tarr Zoltán leendő miniszter szerint egy helyen egészen biztosan módosítják a jelenlegi választási törvényt.

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn.

Tarr Zoltán arról beszélt:

a Fidesz-KDNP közösségeket lebontó politikája után a Tisza-kormány célja, hogy lebontsa a gyűlölet falait.

Arra vállalkoznak, hogy a közösségekkel, a családokkal, az iskolai, a munkahelyi és nemzetiségi közösségekkel együttműködve építsék a társadalmat, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását.

Ennek részeként a választási rendszert a bizottsággal, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva módosítani fogják, hogy az valóban megfeleljen a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet – mondta.

A miniszterjelölt kiemelte: ahogy a teljes oktatás, úgy a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik.

A kormány támogatni, finanszírozni fogja a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket. 

Hozzátette: ezek életbevágóan fontosak a nemzetiségek fennmaradásához, kultúrájuk megőrzéséhez és ahhoz, hogy Magyarország egy „sokszínű, békés és nyugodt ország legyen” – jelezte Tarr Zoltán. (MTI)

A Fidesz- és a Tisza-kormány is nyomja Vitézy Dávid vállát

A Tisza Párt közlekedési és beruházási minisztere, Vitézy Dávid hétfőn délelőtt a szektor parlamenti bizottsága előtt beszélt hosszan a következő négy év várható változásairól. Az Mfor összeszedte a legfontosabb, legtöbb embert érintő kijelentéseket a magyar közlekedési rendszer átalakításáról. 

Kedd délutánig kell még várni ahhoz, hogy teljesértékű legyen az új kormány.

Az új Országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka – írta Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő vasárnap a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök beszédét nézik kivetítőn a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély" elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke – megalakult az új Országgyűlés

Megtartották az Országgyűlés alakuló ülését szombaton. Miniszterelnökké választották Magyar Pétert, a Kossuth téren ünnepelheti meg a tömeg a rendszerváltás óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkező kormány hivatalba lépését.

